A koronavírus és influenza egyszerre és növekvő ütemben terjed az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban gyorsan növekszik az influenzás esetek száma, összekapcsolódva a Covid-19 és egyéb felsőlégúti megbetegedések terjedésével. Az egészségügyi hatóság figyelmeztetést adott ki hétfőn, és több nagyváros erősen ajánlja a maszk viselését.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

Az amerikai járványellenőrzési és megelőzési központ (CDC) hétvégi adatai szerint december első napjaiban az összes orvoslátogatást tekintve a betegek több mint hét százaléka influenzaszerű tünetekkel kereste fel orvosát. A laboratóriumi vizsgálat által megerősített influenzás esetek száma egy hét alatt meghaladta a 35 ezret. A megbetegedések túlnyomó többségét, mintegy 99 százalékát az influenza A típusa okozza.

A CDC összesítése szerint meredeken emelkedik az influenzával kórházba kerülők száma is, december első napjaiban több mint 25 ezer beteg szorult kórházi ellátásra. Október eleje óta összesen már mintegy 120 ezren kerültek kórházba, ami közel 10-szer nagyobb, mint az elmúlt 10 évben bármikor az évnek ebben az időszakában.

Az adatok szerint az október elején kezdődött hivatalos influenzafigyelési időszakban már mintegy 7300 haláleset köthető az idén szokatlanul korán elkezdődött influenzaszezonhoz.

A járványügyi hatóság szerint a koronavírusos esetek száma szintén növekszik: a december 8-i adatok alapján az ország megyéinek 9,3 százaléka magas, 35 százaléka közepes közösségi fertőzöttségi szinten volt. December első hetében naponta átlagosan mintegy 65 ezer új esetet találtak, ami közel 50 százalékos növekedés az előző héthez képest. Ebben az időszakban a megbetegedettek közül napi átlagban 4844 ember került kórházba, ami egy hét alatt 13 százalékos növekedés.

A megbetegedések túlnyomó többségét a koronavírus omikron variánsának különböző alváltozatai okozzák.

Rochelle Walensky, a járványügyi központ igazgatója múlt heti sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az úgynevezett tri-démia, azaz az influenzás, koronavírusos és egyéb felsőlégúti megbetegedések számának egyidejű gyors növekedése komoly nyomás alá helyezi az egészségügyi ellátórendszert.

Megismételte, hogy a hatóság változatlanul erősen ajánlja a maszk viselését a magas fertőzöttségű megyékben.

Közben az Egyesült Államok több nagyvárosában is nyomatékos maszkviselési ajánlást tettek közzé. New York város közegészségügyi vezetője beltérben és a zsúfolt köztereken is jó minőségű maszk viselését kérte a városban tartózkodóktól.

Los Angeles megye közegészségügyi igazgatója beltéri maszkviselésre kérte a lakosságot, és kilátásba helyezte, hogy amennyiben a pozitív esetek száma tovább növekszik, ez kötelező is lehet majd.

MTI