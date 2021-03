Koronavírus - Ezen a napon általában elérjük a heti maximumot, de november vége óta nem volt ilyen enyhe keddünk!

Jelentősebb mértékben csökkent a kórházban ápoltak száma, de 71-gyel nőtt az áldozatoké.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Már egy héttel ezelőtt is arról számoltunk be, hogy idén minden héten a keddi fertőzöttszám jelentette a heti maximumot, és ez a szám egye hete, két hónap után először csökkent 3 ezer alá. Most újabb jelentős javulást tapasztalhatunk, ugyanis már a 2 ezret sem éri el. 11 78 PCR-tesztből 1 977 lett pozitív a kedden megvizsgált minták közül. Legutóbb november 24-én fordult elő, hogy egy keddi napon ennél kevesebb fertőzöttet regisztráltak (PCR-tesztekkel).

A tavalyi év végén még nem a feltétlenül a keddi nap hozta meg a heti maximumot, idén viszont minden esetben, és ha ez most is így lesz, akkor van minek örülni, hiszen 2 ezer alatt még egyszer sem volt a heti maximum.

A pozitivitás 17,3%-os, mi még mindig rendkívül magas, de javuló tendenciát mutat (nemrég még 20% felett jártunk).

71-gyel nőtt a koronavírus-járvány igazolt áldozatainak száma, ami így már 9 261-et tesz ki.

A kórházban ápoltak száma két nap emelkedést követően ismét jelentősen csökkent, jelenleg 3 512 koronavírusos vagy fertőzésgyanús pácienst ápolnak a kórházakban, ami 108-cal kevesebb, mint egy nappal korábban.

