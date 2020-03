A koronavírus-fertőzöttek száma világszerte elérte a százezres határt, Olaszországban 24 óra alatt ötvennel nőtt a halottak száma

Kilencvenegy országban és területen összesen 100 002 ember fertőződött meg, 3407-en haltak meg. A megbetegedések számának jelentős növekedésére - 2492 új eset csütörtökön 18 óra óta - az iráni helyzet az első számú magyarázat, ahol 1234 új megbetegedést regisztráltak. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány december végén megjelent, 80 552 megbetegedést regisztráltak, a halálos áldozatok száma 3042. Száznegyvenhárom új fertőzést és 30 új halálesetet jelentettek pénteken.

A világ más részeiben pénteken 16 órakor 19 450 esetet (2349 új) és 365 halálozást (31 új) tartottak számon.

Kína után a leginkább érintett országok Dél-Korea (6284 megbetegedés, ebből 196 új, 42 halálozás), Irán (4747 eset, ebből 1234 új, 124 haláleset), Olaszország (3858 eset, ebből 148 halálozás), Franciaország (577 eset, ebből 200 új, 9 haláleset).

Csütörtökön 18 óra óta Kínából, Iránból, Dél-Koreából, Franciaországból, Spanyolországból és Hollandiából jelentettek újabb haláleseteket. A palesztin hatóságok, Szerbia, a Vatikán, Szlovákia, Peru és Bhután jelentette az első megbetegedéseket.

Ázsiában pénteken 16 órakor összesen 88 388 esetet tartottak nyilván (3101 haláleset), Európában 6284 esetet (165 halálozás), a Közép-Keleten 4993-at (127 haláleset), az Egyesült Államokban és Kanadában 194 esetet (12 halálozás), Óceániában 68 megbetegedést (2 haláleset), Afrikából 41, Latin-Amerikából és a Karib-tenger térségéből pedig 34 esetet jelentettek.

Az AFP a fenti mérleget a tudósítói irodái által az illetékes nemzeti hatóságoktól összegyűjtött adatok és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közölt információk alapján állította össze.

Az elmúlt huszonnégy órában csaknem ötvennel, 148-ról 197-re nőtt a halottak száma Olaszországban a koronavírus-járvány következtében.

Az olasz polgári védelmi hatóság péntek este közölt adatai szerint a Covid-19 vírus okozta járvány fertőzöttjeinek száma elérte a 4636-t, a betegek több mint felét kórházban kezelik. A 197 halott átlagéletkora 81 év.

Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője elmondta, hogy a fertőzöttek több mint hetven százaléka férfi. Eddig 523-en gyógyultak meg. Hangoztatta, a gócpontnak tartott Lombardia tartományban 70 ezer szájmaszkot adnak át a következő napokban. A közösségi élet minimális szintre csökkentésére szólította fel a már több mint kétezer fertőzöttet számláló Lombardia lakosait a tartomány jóléti és egészségügyi tanácsosa Giulio Gallera pénteken hangsúlyozva, hogy a járvány a vártnál gyorsabban terjed már egész Olaszországban.

A római kormány újabb intézkedések bevezetését tervezi, többek közt a bíróságok működésének felfüggesztését is.

Franciaországban kilencre emelkedett a halálos áldozatok száma, közel hatszáz fertőzött van

Franciaországban két újabb áldozattal pénteken kilencre emelkedett az új típusú koronavírus okozta megbetegedés halálos áldozatainak, és közel hatszázra a regisztrált fertőzöttek száma. Edouard Philippe miniszterelnök tárcaközi megbeszélést hívott össze estére az egészségügyi minisztériumba, ahol elképzelhető, hogy kihirdetik a betegség harmadik, járvány-fázisát.

Az egészségügyi tárca tájékoztatása szerint az előző naphoz képest pénteken eddig 154 új esetet találtak Franciaországban, ahol a járvány januári kezdete óta 577 megbetegedés történt. A héten napról napra egyre több új megbetegedést regisztrálnak.

Emmanuel Macron államfő pénteken egy idősotthonban tett látogatást, ahol megerősítette, hogy a járvány elérte Franciaországot, s valamennyi régióban vannak már fertőzöttek. A köztársasági elnök az új típusú koronavírusnak leginkább kitett idős emberekre való tekintettel azt kérte, hogy a családok próbálják meg nem látogatni az idősebb hozzátartozóikat.

"Maximálisan el kell kerülni, hogy a legkisebbek jelen legyenek a látogatásokon, mert ma már látjuk, hogy ők nagyon terjesztik a vírust" - hívta fel a figyelmet az elnök.

Az oktatási tárca tájékoztatása szerint mintegy 150 iskolát zártak be a járvány terjedése miatt, ami 45 ezer diákot, és valamivel több mint 3 ezer tanárt és oktatási intézményi dolgozót érint.

A betegség a parlamentet sem kíméli: elsőként csütörtök este egy képviselőről derült ki, hogy az új koronavírus tesztje pozitívnak bizonyult, és intenzív osztályon kezelik. A nemzetgyűlés elnöke pénteken közölte, hogy azóta az intézmény éttermének egyik dolgozójánál is kimutatták a korokozót, és további négy gyanús esetet vizsgálnak. A francia parlament jelenleg szünetelteti a plenáris üléseket, miután jövő hétvégén önkormányzati választásokat tartanak az országban.

Ausztriában eddig 56-an fertőződtek meg a vírussal

A legtöbb fertőzést Bécsben (23 fő) és Alsó-Ausztriában diagnosztizálták, Stájerországban hatan, Salzburg tartományban öten, Tirolban, illetve Felső-Ausztriában is négyen kapták meg a koronavírus-fertőzést. Bécsben és a karintiai Veldenben is bezártak egy iskolát. Az osztrák fővárosban két tanárnál is jelentkeztek a tünetek, őket feltehetően egy karintiai fertőzte meg.

Bécsben egy másik iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mivel az egyik diáknál diagnosztizálták a fertőzést. Rudi Anschober zöldpárti egészségügyi miniszter mindamellett azt hangsúlyozta, hogy az ausztriai helyzetet nem lehet összehasonlítani az olaszországival, és egyelőre várhatóan nem kerül sor országos méretű iskolabezárásokra.

Közben az Austrian Airlines légitársaság úgy határozott, hogy csökkenti hétezer dolgozójának munkaidejét a koronavírus okozta járatkiesések miatt. A szövetségi hadsereg pedig 1,6 millió védőmaszkot szállított ki az osztrák hivataloknak. A védőfelszereléseket még a 2006-os madárinfluenza idején rendelték, és a tesztelés során bebizonyosodott, hogy jelenleg is védelmet biztosítanak.

Hollandiában megtörtént az első haláleset, Belgiumban megduplázódott a fertőzöttek száma

Meghalt az első, újfajta koronavírussal fertőzött beteg Hollandiában, a szomszédos Belgiumban egy nap leforgása alatt megduplázódott a fertőzöttek száma, Spanyolországban pedig még két haláleset történt.

A holland közegészségügyi intézet (RIVM) pénteki tájékoztatása szerint az első halálos áldozat egy 86 éves férfi, akit egy rotterdami kórházban ápoltak, miután megkapta az újfajta koronavírus okozta betegséget. Nem tudni, hogy ki fertőzte meg. A kórházban azonosították azokat a látogatókat és egészségügyi dolgozókat, akikkel a beteg érintkezett, és megvizsgálják, hogy ők is hordozói-e a vírusnak. A RIVM arra kérte a rotterdami kórházban fekvő betegek hozzátartozóit, hogy maradjanak otthon, amennyiben belázasodtak vagy hidegrázást éreznek, és szükség esetén elvégzik rajtuk is a teszteket. Hollandiában jelenleg 82 koronavírusos fertőzöttről tudnak, többségük Észak-Olaszországban járt. Az első fertőzöttet február 27-én azonosították, ő is Olaszországban járt.

A belga egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint péntekre több mint a duplájára, 109-re nőtt a fertőzöttek száma. Csütörtökön 441 tesztet végeztek, és 59 új fertőzöttet találtak. Az újonnan azonosított vírushordozók jórészt az Olaszországból érkezett fertőzöttek családtagjai, vagy olyanok, akik valami úton-módon kapcsolatba kerültek velük, és már Belgiumban kapták el a fertőzést. A minisztérium a fertőzöttek számának további növekedésével számol.

Spanyolországban két újabb halálos áldozata van a koronavírus-fertőzésnek: egy 76 éves férfi egy madridi, egy 87 éves férfi pedig egy zaragozai kórházban hunyt el pénteken. Velük együtt már öt halottja van a kórnak.

Fernando Simon, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: mindkét újabb áldozat a Covid-19 vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozott életkora és egyéb, krónikus betegségei miatt. A spanyol fővárosban elhunyt férfi egy idősek otthonából került kórházba, az intézményben további 19 embernél mutatták ki a fertőzést, így működését azonnal felfüggesztették. A dél-európai országban a fertőzöttek száma 345, a legtöbben, 137-en a madridi tartományban kapták el a betegséget. Az országban eddig tízen gyógyultak meg a fertőzöttek közül. Mivel 92 százalékban behurcolt esetekről van szó, a spanyol egészségügyi hatóságok nem rendeltek el korlátozó intézkedéseket.

Az egyiptomi egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint 12 koronavírusos fertőzöttet azonosítottak egy nílusi kirándulóhajón, amely Asszuánból tartott a déli Luxor városában. Fertőzöttek ugyan, de egyiküknél sem jelentkeztek betegségre utaló tünetek. Eddig az észak-afrikai országban három vírushordozóról tudtak, és egyikük már teljesen meggyógyult.



