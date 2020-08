Koronavírus-fertőzöttet találtak a nagyszombati PSA Peugeot-Citroën autógyárban

Pozitív lett a koronavírustesztje egy alkalmazottnak a nagyszombati PSA Peugeot-Citroën autógyárban – számolt be róla a SME.

A hírportál szerint egy kelet-szlovákiai férfiről van szó. Az illető már csütörtök óta karanténban van, további két alkalmazott került vele kapcsolatba, akik szintén karanténban vannak. Ezen a két személyen pénteken végezték el a koronavírustesztet, jelenleg az eredményekre várnak.

Peter Švec, a PSA szóvivőjének tájékoztatása szerint további 19 alkalmazott közvetett kapcsolatban volt a fertőzött személlyel, már rajtuk is elvégezték a tesztet.

A szóvivő hozzátette: az autógyár együttműködik a regionális közegészségügyi hivatallal. A többi alkalmazott biztonsága érdekében az autógyár szigorú higiéniai intézkedéseket vezetett be. Kötelezővé tették a szájmaszkok használatát, az alkalmazottaknak legalább egyméteres távolságot kell tartaniuk egymás közt, a kézfertőtlenítés mellett a munkafelületeket is fertőtleníteni kell minden műszakcserénél. Továbbá mérik az alkalmazottak testhőmérsékletét, amikor belépnek az üzembe, és figyelik az egészségi állapotukat is.



