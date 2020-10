A koronavírus a futballnaptárt is megtámadta

A koronavírus-járvány második hulláma miatt felfüggesztették a honi második vonal, s az összes korosztályban a kerületi- és a területi bajnokságok küzdelmeit. Erről értesítette a klubokat a Nyugat-szlovákiai Futballszövetség sporttechnikai bizottsága. Hasonló döntést hozott a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség is.

Az illetékesek kilátásba helyezték: ha sikerül enyhíteni a karantén szabályokon, akkor lesz folytatás…

A kerületi bajnokságban eddig 10 forduló zajlott, a dunaszerdahelyi területi bajnokságban a felnőttek ősszel kilenc bajnoki párharcot abszolváltak. Október közepén tartunk.

Annak jártunk utána, hogy az új egészségügyi rendelkezések betartásával miként lehet biztosítani a csapatok közös edzését.

A Nyugat-szlovákiai V. liga Déli csoportjában a tabella 2. helyén tanyázó bősiek egyik játékosuk pozitív tesztje miatt augusztusban két hét kényszerpihenőre szorultak. A Duna-partiak edzőjét arról kérdeztük, lát-e esélyt a folytatásra, hogyan oldják meg az edzéseket?

– fogalmazta meg a jövőképet a bősiek trénere.

A dunaszerdahelyi területi bajnokság AG Sport (VI.) ligájában utóbbi két bajnokijukon sikerrel vették az akadályt, a táblázat 6. helyére kerültek a nyékvárkonyiak. Játékos edzőjük, Kósa Mihály a folytatást illetően derűlátó.

„Ha jól alakulnak a dolgok, akár még idén is befejezhetnénk az őszi szezont. Voltak olyan évek, amikor a Csallóközben még decemberben is lehetett focizni. Azzal is kiegyeznék, hogy az őszi idényt nézők nélküli meccseken fejezzük be. A folytatás forgatókönyvéről természetesen a higiénikusok és a szövetségek döntenek. Azt tervezzük hogy kényszerszünet időszakában hatfős csoportokra osztva a keretet tartanánk a tréningeket”