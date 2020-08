Koronavírus - Ismét háromszáz fölött az új napi esetek száma Horvátországban

Ismét meghaladta a háromszázat Horvátországban az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma - derült ki a válságstáb csütörtöki jelentéséből, a járványhelyzet alakulása miatt Dubrovnik-Neretva megyére is korlátozásokat vezetnek be.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

Vili Beros egészségügyi miniszter a csütörtöki kormányülésen elmondta: az elmúlt hetekben az eddigi legtöbb fertőzöttet regisztrálták az országban, a számok nem jók, de a megbetegedések klinikai képe enyhébb, mint a járvány kezdetén volt.

A válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 304-el nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 9192-öt. Előzőleg szerdán rekordmennyiségű, 358 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 177-re nőtt. A betegek közül 194-en vannak kórházban, közülük tizenhárman lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2420, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 68, utóbbiban 109 embernél mutatták ki a koronavírust.

A válságstáb új korlátozásokat vezetett be Dubrovnik-Neretva megyére: az esküvőkön és temetéseken legfeljebb ötven, más magánjellegű összejöveteleken pedig legfeljebb húsz ember vehet részt. A vallási és más hasonló összejöveteleken nyitott ég alatt is be kell tartani a távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, zárt tértben pedig kötelező a szájmaszk viselése. A testület hasonló, valamivel szigorúbb korlátozásokat vezetett be a múlt héten Split-Dalmát megyére. Dubrovnik-Neretva megyében az aktív betegek száma 72 fő, szemben Split-Dalmát megyével, ahol ez a szám 734 fő.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint szerdán 33-al, 2755-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133 maradt. A diagnosztizált betegek közül 23-an vannak kórházban és senkit nem ápolnak intenzív osztályon.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

MTI