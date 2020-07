Koronavírus - Két számjegyű a kedden azonosított új fertőzöttek száma Szlovákiában

Több mint kétezer tesztből 19 lett pozitív.

Illusztráció

1927-re nőtt a mostanáig azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Szlovákiában. A kedden elvégzett 2205 tesztből 19 ett pozitív. Összesen eddig 233 436 tesztet végeztek el.

A halálos áldozatok száma továbbra is 28, kedden azonban emelkedett a gyógyultak száma is. 14 személy nyilvánítottak gyógyultnak, így ők már 1507-en vannak. Az aktív fertőzöttek száma 5-tel nőtt, most 392.

Hét koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük azonban már senki nincs lélegeztetőgépen, és ketten vannak csak az intenzív osztályon. További hat személy koronavírusos tünetekkel fekszik kórházban, de náluk még nem végezték el a tesztet.

A hétnapos mozgó medián értéke pillanatnyilag 19.

