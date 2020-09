Koronavírus - Közel 170-re emelkedett a 100 ezer lakosra jutó aktív fertőzöttek száma Belgiumban

Az előző hét adataihoz képest 144 százalékos emelkedéssel 168,3-ra szökött fel a 100 ezer lakosra jutó aktív koronavírussal fertőzöttek száma vasárnapra Belgiumban - közölte a belga nemzeti közegészségügyi intézet vasárnap.

Fotó: AP/TASR

A fertőzöttek átlagos napi száma 1528,7-re nőtt az elmúlt egy hétben, ami 24 százalékkal nagyobb a múlt vasárnap közölt adatokhoz képest. A fertőzési ráta 1,353-ra rúg, ami azt mutatja, hogy a járvány erősödik. Az igazolt esetek száma jelenleg 112 ezer 803 az országban.

A hét folyamán több mint 10 ezer új fertőzöttet szűrtek ki a tesztközpontok. A legtöbb esetet, 2353-at Brüsszelben regisztrálták, 1913-at az ország északi határán található antwerpeni régióban, 1481-et a kelet felé eső Liege-ben és 1118-at a dél-belgiumi Hainaut tartományban.

Továbbra is egyre több embert szállítanak kórházba. A korábbi átlagos napi 34-nél majdnem kétszer többet, 64,9 embert helyeztek el ápolási intézményben napi átlagban a múlt héten. A járvány kezdete óta 20 ezer 43 ember került kórházba, és jelenleg 626-ra rúg a kórházban ápolt betegek száma, közülük 120-an intenzív osztályon fekszenek.

A betegség következtében elhunytak napi száma nem emelkedett jelentősen, a hét folyamán átlagosan naponta 3,3 ember halt meg. A járvány kezdete óta 9974 ember halálát okozta az új típusú koronavírus Belgiumban. A héten közel 260 ezer vírustesztet végeztek az országban, naponta mintegy 37 ezret.

A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap arról számolt be, hogy Brüsszel város vezetése szombat este tartott rendkívüli ülésén tovább szigorította a járvány terjedését fékező intézkedéseket. Az új szabályok szerint a következő három hét alatt minden vendéglátóhelynek az eddigi éjjel egy óra helyett 23 órakor kell bezárna. Az élelmiszerüzleteknek, beleértve az éjjel-nappal nyitva tartó boltokat is, este 22 órakor be kell zárniuk. Az utcákon nem tartózkodhat csoportosan tíznél több ember 23 óra és reggel 6 óra között.

Noha a kötelező arcmaszkviselés augusztus közepén bevezetett szabályának érvényessége október elsején lejár, maszkot mindenkinek magánál kell tartania. Maszkot ugyanis minden zárt térben, valamint a sokakat vonzó szabadéri helyszíneken, például iskolák előtt, bevásárlóutcákban vagy piacokon kötelező viselni. Utóbbiak esetében megjegyezték, ételt és italt helyben fogyasztásra tilos árusítani. Az új szabályok hétfőtől érvényesek.

(MTI)