Koronavírus: már öt fertőzött van Csehországban, egy nő tesztje először negatív lett

Csehországban ötre nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma – egy ecuadori nőről van szó, akinek az első tesztje negatív lett. A hírt kedden reggel Adam Vojtěch cseh egészségügyi miniszter jelentette be.

Az ecuadori nő együtt utazott azzal az amerikai hölggyel, akinél vasárnap igazolódott be a koronavírus jelenléte. Mindketten Milánóban tanulnak. Az egészségügyi dolgozók feltérképezték, hogy a nők kikkel kerülhettek kapcsolatba, ezt követően pedig karanténba helyezték egy autóbusz utasait és sofőrjét, két taxist, valamint egy étterem pincérjét.

A negyedik fertőzött egy 53 éves nő volt, aki pénteken Olaszországból utazott Csehországba – már akkor is lázas volt és ízületi fájdalmai voltak. A tesztek hétfőn pozitív eredményt mutattak. A nő ugyanabban az olaszországi szállodában tartózkodott, amelyben egy másik csehországi fertőzött is. A fertőzés egy egyetemi tanárnál is beigazolódott, aki egy konferencián vett részt az olaszországi Udinében.



