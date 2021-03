KORONAVÍRUS: Második napja 16 százalékon a pozitív tesztek aránya, az elhunytak száma viszont nagyobb mértékben nőtt

Szombaton 1300 alatt maradt az új koronavírus-fertőzöttek száma, de jóval kevesebb PCR-tesztet is végetek el.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A nap folyamán 7611 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig 1286 mutatott ki fertőzést. A pozitív tesztek aránya az előző naphoz hasonlóan 16 százalékos. A mobil mintavételi pontokon 573 518 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 3804 lett pozitív (0,66 százalék).

Újabb 97 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus-fertőzés szövődményei okozták a halálát. Szlovákiában így 7836-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

Enyhén nőtt (+9) a kórházakban kezelt fertőzött vagy fertőzésgyanús páciensek száma, ami jelenleg 3920. Közülük 3691-nél már kimutatták a fertőzést. 358 (+9) személyt kezelnek intenzív osztályon, 380-an (+13) pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Szombaton 6670 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával, közülük 1878-an a második adagot kapták meg. Eddig összesen 343 480 embert oltottak be koronavírus ellen, ezek közül 179 309-en már a második vakcinázáson is átestek.



-para-