Koronavírus - Meghosszabbodnak a védelmi intézkedések, de a teraszok már készülhetnek a nyitásra Magyarországon

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is - közölték a kormany.hu oldalon csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: az oltási program előrehaladásával párhuzamosan közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok, az óvodák és az iskolák alsó tagozatai is készülhetnek a nyitásra.

- tájékoztattak.

Úgy fogalmaztak: a vendéglátósok már készülhetnek a teraszok nyitására. A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható