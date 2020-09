KORONAVÍRUS: Megint rekordszámú az új fertőzöttek száma Szlovákiában

A keddi 338 után szerdán ismét rekordot döntött a 24 óra alatt igazolt új fertőzöttek száma Szlovákiában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Szerdán ezerrel kevesebb mintavételt vizsgáltak ki a laboratóriumokban, mint előző nap, mégis több új fertőzöttet találtak. Az elvégzett 5 213 koronavírustesztből ezúttal 360 lett pozitív.

A járvány kezdete óta ezzel 7 629-re nőtt a pozitívan tesztelt páciensek száma, eddig összesen 428 308 mintavételt vizsgáltak ki.

Szerdán nem nőtt a koronavírus szövődményei miatt elhunyt páciensek száma, továbbra is 41. A gyógyultak száma 90-nel emelkedett, így összesen 3 978-an vannak, akik a járvány kezdete óta igazoltan is leküzdötték a megbetegedést.

A koronavírussal összefüggésben kórházban kezelt páciensek száma 141, közülük 119 személynél már igazolták a fertőzést, a többiek esetében még nem ismert a teszt eredménye. Intenzív osztályon 14 pácienst kezelnek, mesterséges lélegeztetésre 11-en szorulnak.

A hétnapos mozgó medián értéke 235. Az aktív esetek száma az országban jelenleg 3610.



(NCZI/parameter)