KORONAVÍRUS: Megint több fertőzött van a kórházakban, a pozitív PCR-tesztek aránya viszont tovább csökkent

Hétfőn alig haladta meg a 10 százalékot a pozitív PCR-tesztek aránya Szlovákiában.

Fotó: TASR

A nap folyamán 10 875 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig 1281 lett pozitív, ami 11,7 százalékos fertőzöttségi aránynak felel meg. A mintavételi pontokon 184 612 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 1447 mutatott ki fertőzést (0,78 százalék). A két tesztelési formával így összesen 2728 fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt.

Újabb 86 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták a halálát, így az elhunytak száma 9190-re nőtt.

Az előző naphoz hasonlóan ezúttal is nőtt a kórházakban kezelt fertőzött vagy fertőzésgyanús páciensek száma, ezúttal 57-tel (3620). A fertőzést 3407 páciensnél állapították meg koronavírusteszttel. Jelenleg 316 személyt kezelnek intenzív osztályon 380-an pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Hétfőn 20 370 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával, közülük 3034-en a második adagot kapták meg. A legfrissebb adatok szerint Szlovákiában eddig 543 790 személyt oltottak be, közülük 241 259-en pedig már a második vakcinázáson is átestek.



