KORONAVÍRUS: Megint ugyanannyi az új fertőzöttek és a gyógyultak száma

Egy új esetben igazolták a koronavírus-fertőzést szerdán Szlovákiában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A 2135 elvégzett tesztből egy lett pozitív tegnap, ezzel a járvány kezdete óta megfertőződött személyek száma 1526-ra nőtt. Eddig összesen 183 764 tesztet végeztek el az országban.

A szerdai új fertőzöttet Pozsonyban igazolták.

A gyógyultak száma is eggyel nőtt szerdán, így 1376-an vannak, akik már igazoltak is leküzdötték a megbetegedést, és már nem fertőzhetnek. Szerdán sem vesztette életét senki a koronavírus szövődményei miatt, a halálos áldozatok száma továbbra is 28.

Mivel egy nap alatt ugyanannyian fertőződtek meg és gyógyultak ki a betegségből, az aktív esetek száma változatlan, 122.

A COVID-19 betegséggel összefüggésben összesen 32 személyt kezelnek kórházban, három esetben igazolták a koronavírus-fertőzést. Intenzív ellátásra vagy mesterséges lélegeztetésre senki sem szorul. A hétnapos mozgó medián értéke jelenleg nulla.



