Koronavírus - Meglepően megugrott a szombati fertőzöttszám Szlovákiában

Az előző szombat másfélszerese, ráadásul magasabb, mint pénteken.

Fotó: TASR

A szakemberek napokra saccolták az omikron variáns okozta negyedik járványhullám berobbanását, és elképzelhető, hogy a szombati fertőzöttszám is az eddigi trend változását jelzi. Egy héttel ezelőtt ugyanis mintegy 2 100 fertőzöttet azonosítottak PCR-tesztekkel, míg most 3 208-at. Ráadásul a legutóbbi hétvégén a pénteki esetszám haladta meg a 3 ezret, míg a hét utolsó munkanapján most már csak épphogy meghaladta a 2 ezret.

Az, hogy 12 981 PCR-tesztből 3 208 pozitív lett most, mindenképpen meglepőnek mondható. A pozitivitás 24,71%, ami azt jelenti, hogy minden negyedik teszt pozitív lett.

Közülük egyébkén 61% nem volt beoltva. További 235 pozitívat azonosítottak antigénteszttel, közülük pedig 56% az oltatlanok aránya. Annak ténye, hogy fokozatosan nő a pozitívak között az oltottak aránya, szintén az omikron terjedését jelzi, ugyanis e variáns ellen két oltás esetén egy idő után jelentősen lecsökken a védettség.

A járvány áldozatainak száma 48-cal nőtt, és mostanra kereken 17 300. A kórházba ápoltaké 2-vel alacsonyabb (1 803), mint egy nappal korábban, intenzív osztályon 381 személyt kezelnek, 191-en vannak lélegeztetőgépen.

Szombaton 12 616 személy kapta meg a harmadik oltását (összesen 1 225 834), 386-an a másodikat (2 616 781), 1 718-an pedig az elsőt (2 773 162).

(NCZI)