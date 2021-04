KORONAVÍRUS: Nagyobb mértékben csökkent a kórházban ápolt páciensek száma, kevesebb mint ezer PCR-pozitív egy nap alatt

Csütörtökön kevesebb mint ezer új fertőzöttet szűrtek ki PCR-tesztek által Szlovákiában.



A nap folyamán 9003 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig 923 lett pozitív, ami 10,25 százalékos fertőzöttségi arányt jelent. A mintavételi pontokon 118 396 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 624 mutatott ki fertőzést (0,52 százalék). A két tesztelési formával így összesen 1547 fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt.

Újabb 89 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták a halálát, az elhunytak száma így 10 411-re nőtt.

Viszont jelentős mértékben, 166-tal csökkent a kórházakban ápolt fertőzött vagy fertőzésgyanús páciensek száma, ami jelenleg 2656. Közülük 2453-nál már teszttel is igazolták a fertőzést. Jelenleg 228 személyt kezelnek intenzív osztályon, 317-en pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Csütörtökön 18 993 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával, közülük 6832-en a második adagot kapták meg. Szlovákiában eddig 811 508 személyt oltottak be legalább egyszer, 276 629-en pedig már a második vakcinázáson is átestek.

