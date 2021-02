Koronavírus - Olaszországban északon városokat zárnak le, délen a mozik, színházak megnyitására készülnek

A vírusmutációk terjedése miatt Bologna városát is zárlat alá helyezik. Ezzel egy időben a kulturális tárca vezetője csütörtökön bejelentette, hogy március végétől a mozik és színházak újranyitását tervezi.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A lombardiai Brescia, az umbriai Perugia és több más város után Emilia Romagna tartomány székhelyét, Bolognát is lezárják szombattól, egyenlőre egészen március 14-ig.

A valamivel kevesebb mint 400 ezer lakosú Bologna sötétnarancssárga fokozatba lép át, ami azt jelenti, hogy ismét leáll a kereskedelem és a vendéglátás, a lakosságot otthonmaradásra szólították fel, és ismét távoktatásra állítják át a diákokat.

A nagy-britanniai és a brazíliai vírusmutációk terjedése északról déli irányban halad, és már a fővárosban is érezteti hatását. Az ország húsz tartományából már nyolcban az intenzív osztályok telítettsége túllépte a kritikus küszöböt. Egyre több olasz város szennyvizében mutatják ki a vírusvariánsok jelenlétét, ahogyan ez a járvány első és második hullámában is történt.

Ezzel egy időben Dario Franceschini kulturális miniszter bejelentette, hogy az ország kevésbé járványveszélyes övezeteiben március 27-től újranyithatnak a lassan egy éve lezárt mozik és színházak. Hozzátette, hogy a biztonságos távolságra ültetett nézőknek kötelező lesz az FFP2-típusú szájmaszk viselése. A tárca bejelentése ellentmond az egészségügyi minisztérium rendelkezéseinek, melyek húsvét utánig meghosszabbították a korlátozások fenntartását.

A hatóságok ugyanis márciusban várják a járvány harmadik hullámának tetőzését.

Az egészségügyi minisztérium legutolsó adatai szerint 3,8 millió személyt oltottak már be, ebből 1,3 millióan részesültek második dózisban. Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) közölte, hogy a Covid-19-ben megbetegedett és meggyógyult személyek számára elegendőnek tartja egyetlen dózis beadását.

San Marino Köztársaságban csütörtök délután kezdődött meg a vakcinázás. Mivel a 34 ezer lakosú miniállamba korábban egyetlen ampulla oltóanyag sem érkezett, a köztársaság saját forrásból Szputnyik V orosz vakcinát vásárolt. Hivatalos közlés szerint a 15 ezer darabos szállítmányért kevesebb mint százötvenezer eurót fizettek.

Elsőként a helyi sürgősségi osztály legfiatalabb ápolóját, a 26 éves Matteo Bedettit oltották be huszonnégy kollégájával együtt.

Luca Beccari san marinói külügyminiszter az MTI-nek elmondta, hogy a járvány teremtette rendkívüli helyzetben az oltásbeszerzés is nehéz feladattá vált. Az első szállítmánnyal érkezett 7500 ampulla orosz vakcinával megkezdik a lakosság oltását, majd még egyszer ugyanekkora adagot várnak.

Hangoztatta, hogy San Marino kiváló kapcsolatokat ápol Oroszországgal, ennek köszönhető, hogy más vakcina hiányában Szputnyik V-t tudtak vásárolni. Hozzátette, hogy Pfizer-BioNTech és Astra Zeneca oltóanyagot is várnak, de a szállítmányok késnek. Megjegyezte, hogy hiába jönnek San Marinóba olaszok, őket nem olthatják be orosz vakcinával, mivel azt kizárólag a köztársaság állampolgárainak szerezték be.

MTI