KORONAVÍRUS: Ötszáz alatt az új fertőzöttek száma, tovább enyhül a helyzet a kórházakban

Csütörtökön a PCR-tesztek 7,3 százaléka lett pozitív Szlovákiában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A nap folyamán 6563 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig 485 lett pozitív, ami 7,3 százalékos fertőzöttségi arányt jelent. A mintavételi pontokon 119 126 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 429 mutatott ki fertőzést.

Újabb 48 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták a halálát, az elhunytak száma így 11 405-re nőtt.

Tovább csökkent a kórházban kezelt fertőzött, illetve fertőzésgyanús páciensek száma, ezúttal 90-nel. Jelenleg 1641 személy szorul kórházi ellátásra, 1513-nál pedig már teszttel is igazolták a fertőzést. A legfrissebb adatok szerint 157 személyt kezelnek intenzív osztályon, 224-en pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Csütörtökön 20 706 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával, ebből 12 644-en a második adagot kapták meg. Nagyon úgy néz ki, hogy szombatra átlépjük az egymilliós határt az első oltásokat tekintve, ugyanis az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint eddig 996 484 személyt oltottak be Szlovákiában, közülük 396 109-en pedig már a második vakcinázáson is átestek.



