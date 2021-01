Koronavírus - Rekord az elhunytak napi számában és csaknem minden harmadik teszt pozitív Szlovákiában

A szilveszterkor kivizsgált PCR-tesztek 30%-a lett pozitív, 4965 pozitívat regisztráltak, ami az eddigi második legmagasabb érték. Az elhunytak egy nap alatt bejelentett számában ismét megdőlt az eddigi rekord.

16 479 PCR-tesztet vizsgáltak ki a szlovákiai laboratóriumokban a 2020-as év utolsó napján, ezek közül 4965 lett pozitív. Ez pontosan 30%-os arány, tehát csaknem minden harmadik PCR-teszt pozitív lett, és ez még az eddigieknél is rosszabb helyzetet jelez előre.

Az Egészségügyi Információk Központjától (NCZI) érkező második súlyos információ, hogy 112 újabb elhunytnál igazolódott be, hogy halálukat a koronavírus-fertőzés tüdőszövődményeei okozták. A járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2250-re emelkedett Szlovákiában. Ezt megelőzően csak a karácsonyi ünnepek utáni két napban jelentettek be 100-nál magasabb halottszámot, akkor azonban még esélyes, hogy az ünnepek alatti statisztikák összegzéséről volt szó (december 24-én és 25-én például nem jelentettek be elhunytakat), most azonban ez már nem valószínű.

A pozitívabb adatok most jönnek. 1219 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, így az eddigi 184 508 fertőzöttből 127 190-en már meggyógyultak.

Csökkent a kórházban ápoltak száma is, 49-cel. Jelenleg 2896 koronavírusos vagy fertőzésgyanús beteget ápolnak a szlovákiai kórházakban.

