Koronavírus - Szlovákiában a negyedik legrosszabb a halálozási helyzet most a világon!

A halálozások lakosságarányos számában Szlovákiát csak két miniállam és Litvánia előzi.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A Denník N által elkészített grafikonokból kiderül, hogy a közelmúlt járványstatisztikai adatai alapján hogyan állunk a világon a halálozások, a fertőzöttek és a kórházi ápoltak számában.

A napokban előfordult, hogy egyetlen nap 204 elhunytat jelentett be az egészségügyi minisztérium, mint akiknél beigazolódott, hogy a fertőzés szövődményei okozták a halálukat. A portál figyelmeztet, hogy ehhez képest egy normális napon Szlovákiában átlagban 150-en halnak meg bármilyen okból kifolyólag. Hozzá kell tenni, hogy a 204-es adat nem egyetlen napot jelent, hanem többet - karácsony után is megugrott a bejelentett elhunytak száma, miközben az ünnepekkor nem jelentettek be halottakat. Így volt ez újév napján is.

Ugyanakkor magas az elmúlt hét napi halálozási átlaga is: 89. A Covid-19 ezzel pillanatnyilag a leggyakoribb halálok Szlovákiában, megelőzve a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, amelyek általában az elhalálozások felét okozzák.

Ami pedig a koronavírus-fertőzés okozta elhalálozások lakosságarányos számát illeti, Szlovákia jelenleg a negyedik legrosszabb helyzetben van a világon (az elmúlt egy hét adatait figyelembe véve), miközben csupán két törpeállam (Liechtenstein - 22,48 és San Marino - 21,05), valamint a Szlovákiától szintén kisebb Litvánia (20,41) áll.

Egymillió lakosra Szlovákiában naponta 16,8 koronavírus-fertőzés okozta haláleset esik. Ha viszont minden koronavírusos halálát vesszük alapul, mint azt teszi több állam is, akkor ez a szám 19,5.

Szlovákiát a listán Szlovénia (16,7), Horvátország (13,47), Csehország (12,25), és Magyarország (12,07) követi, rajtuk kívül pedig még Bulgária (12,01) és Panama (10,01) fér bele az első tízbe.

Ha ugyanakkor az elhunytak teljes számát vesszük alapul, lakosságarányosan még mindig az EU jobbik felében vagyunk, 27 EU-tagállamból a nyolcadik legjobbak (20.), valamivel több mint fele akkora lakosságarányos elhalálozási számmal, mint az EU-átlag.

Ezen a listán az első, tehát a legrosszabbul áll Belgium, majd Szlovénia és Olaszország következik. Csehország az ötödik, Magyarország a hetedik - ugyanakkor mindkét utóbbi ország az összes koronavírusos elhunytjáról vezeti a statisztikát.

Belgiumban 1704 koronavírusos elhunyt esik 1 millió lakosra, Csehországban 1127, Magyarországon 1032, az EU-átlag 838, Szlovákiában pedig ez a szám 461:

(Denník N)