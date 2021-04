KORONAVÍRUS: Tízezerhez közelít az elhunytak száma, a kórházban ápoltaké viszont három hónapja nem volt ilyen alacsony

Csütörtökön nagyobb mértékben nőtt a koronavírus okozta elhalálozások száma Szlovákiában, a kórházban ápoltaké viszont január óta nem volt ilyen alacsony szinten.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A nap folyamán 12 869 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig 1385 lett pozitív, ami 10 százalékos fertőzöttségi arányt jelent. A mintavételi pontokon 235 928 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 1534 lett pozitív. A két tesztelési formával így összesen 2919 fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt.

Újabb 87 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták a halálát. Az elhunytak száma a tízezerhez közelít Szlovákiában, jelenleg 9877.

Három hónap után háromezer alá csökkent a kórházakban ápolt fertőzött vagy fertőzésgyanús páciensek száma, miután 184-gyel 2877-re csökkent. Közülük 2683-nál már teszttel is igazolták a fertőzést. 249 (-11) személyt kezelnek intenzív osztályon, 333-an (-6) pedig mesterséges lélegezetésre szorulnak.

Csütörtökön 16 964 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával, közülük 1314-en a második adagot kapták meg. Szlovákiában eddig 737 496 személyt oltottak be, közülük 263 415-en már a második vakcinázáson is átestek.



-para-