Koronavírus - Újabb 70 áldozata van a járványnak Magyarországon

Meghalt 70, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1707 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A kormányzati portálon azt írták: 387 462-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 13 706-ra emelkedett, a gyógyultak száma 296 173.

Az aktív fertőzöttek száma 77 583-ra csökkent. Kórházban 3755 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 19 927-en vannak, a mintavételek száma 3 377 187-re nőtt.

Azt írták: eddig 335 188 embert oltottak be, közülük 128 195-en már a második oltást is megkapták. Az e heti oltási terv alapján a háziorvosok többsége már oltja a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcnával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton oltani kezdték azokat az idősebbeket is, akiknek nincs krónikus betegségük (Szputnyik-vakcinával).

(MTI)