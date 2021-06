Koronavírus - Ukrajnában kevesebb mint ezer új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, vasárnapra kevesebb mint ezer új beteget jegyeztek fel és a halálos áldozatok száma sem érte el az ötvenet, ami kevesebb mint a fele volt a megelőző napinak.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában az elmúlt napban 937 új esettel 2 214 517-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 960-nal kevesebb a megelőző napiénál. A jelentős csökkenésnek ugyanakkor lehet az oka az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma is viszont jelentősen kevesebbel nőtt: 42-vel 51 182-re. A halálos áldozatok száma a megelőző napon több mint kétszer ennyi, 86 volt. Eddig 2 093 228-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint négy és félezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint három és félezerrel, 70 107-ra. Kórházba most 994 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 1065 volt.

A legtöbb új beteget, 131-et ezúttal az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 1 216 600-an kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első, 146 664-en a második dózisát is. Szombaton 40 101 embert oltottak be az országban.

Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint az ukrán határőrség sajtószolgálata közölte, hogy a Donyec-medencei szakadár területekről átengedik a védőoltásra érkező lakosokat a front mentén lévő ellenőrző pontokon az ukrán ellenőrzésű oldalra, és nem kell emiatt karanténba vonulniuk. A belépéskor elegendő az érkezőknek az egyedi azonosítóval ellátott oltási meghívójukat bemutatniuk.

MTI