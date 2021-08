Koronavírus - Volt, hogy annyi embert oltottak be egy nap alatt Dunaszerdahelyen, mint amennyit vasárnap országszerte

Hosszú ideje csökken az oltás iránt érdeklődők száma, vasárnap pedig alig emelkedett az első, illetve a második adag vakcinát megkapók száma.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A hét utolsó napján 943 PCR-tesztet, illetve 5262 antigéntesztet vizsgáltak ki, ezek közül pedig 11, illetve 31 lett pozitív. Összesen tehát 42 fertőzöttet szűrtek ki.

A halálos áldozatok (12 547) és a kórházban ápoltak száma (72) sem változott, ahogy azoké sem, akik ezen belül pozitív teszttel rendelkeznek. Az előző naphoz hasonlóan 7 személyt kezelnek a fertőzése miatt intenzív osztályon, 4-et pedig invazív módon mesterségesen kell lélegeztetni.

Szombathoz hasonlóan vasárnap is nagyon keveseket oltottak be. 1268-an kapták meg országszerte az első adag vakcinát, és 1097-en a másodikat. Ezáltal összesen már 2 347 118-en kapták meg az elsőt, közülük 2 124 040-en a másodikat is.

(NCZI/parameter)