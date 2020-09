Koronavírusban halt meg az erdélyi orvosprofesszor

Koronavírusban halt meg Benedek István, az erdélyi professzor. Sokáig kitartott, többedmagával, hetekkel ezelőtt fertőződött meg koronavírussal az általa létrehozott klinikán.

Fotó: erdely.ma

Nemcsak orvosként, hanem közéleti emberként is sokat próbált tenni a székelyföldi magyarságért, sokáig vezette a marosvásárhelyi RMDSZ frakcióját is. A Krónikának április elején, a járvány berobbanásakor azt mondta, ha valaki az orvosi szakmát választotta, érezze azt a hivatásának is.

