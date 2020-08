Koronavírusos a Barcelona egyik játékosa, nincs veszélyben a Bayern elleni meccs

A klub szerdai közlése szerint a futballista - akinek nevét nem hozták nyilvánosságra - házi karanténban van, tünetei nincsenek. A tájékoztatás arra is kitért, hogy a játékos nem érintkezett azon csapattársaival, akik elutaznak Lisszabonba a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjére.

A katalán gárda a legjobb nyolc között a Bayern Münchennel találkozik péntek este.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ