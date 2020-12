Koronavírusos lett Igor Matovič, karanténba kerülhet az egész kormány

Az Aktuality hírportál értesülései szerint a vírust elkapta a szlovák kormányfő. Ez kissé megkavarja az amúgy sem túl egyszerű kormányzati működést, hiszen az összes kormánytagra karantén vár. Sőt, a parlament elnökére is.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A portálnak név nélkül jelezte egy bennfentes, hogy milyen lett a miniszterelnök teszteredménye, a részleteket az Aktuality későbbre ígéri. A DenníkN értesülései szerint

az egész kormányra karantén vár, mivel Matovič vezette a szerdai kormányülést.

Egy nappal később, csütörtökön este a parlament elnökénél, Boris Kollárnál titkos koalíciós tanácsot tartottak a kormány szinte összes pártjának képviseletében, amin szintén részt vett az OĽaNO-s Igor Matovič, továbbá a Za ľudí vezetője, Veronika Remišová és a Sme rodina egyik képviselője, Petra Krištúfková. Richard Sulík, esetleg más politikus a negyedik kormánypártból, az SaS-ből nem vett részt ezen az eseményen, de a csütörtöki fejlemények tükrében ez nem is olyan nagy csoda. Ahogy arról beszámoltunk, a kormányfő csütörtökön a Rádio Expres vendégeként élő adásban szólította fel lemondásra az SaS-es gazdaságügyi minisztert.

Remišová pénteken az Expres Rádió vendégeként szerepelt, ahol kormányfő egészségi állapotával kapcsolatos hír hallatán azt mondta, az egész kormány karanténba vonul. Azt is hozzátette, hogy az ilyen helyzetre azonban fel vannak készülve, és biztonságos körülmények között tudnak online értekezleteket tartani.

Az utóbbi napokban nagyot megy ez a Covid-19 a politikusok körében: Az ország legnépszerűbb pártjának elnökét, Peter Pellegrinit is ágynak döntötte a koronás kórság és a Matovič-féle OĽaNO-ból is kidőlt a mezőgazdasági miniszter, Ján Mičovský, valamint már karanténban van a környezetvédelmi tárca vezetője, Ján Budaj is.

(aktuality.sk/para)