Koronavírusteszt eredményéről kapott SMS-t, holott nem is volt mintavételen? Ez lehet a magyarázat

Az egészségügyi minisztérium megmagyarázta, hogy fordulhat elő, hogy olyan személyek is kapnak SMS-t koronavírusteszt eredményéről, akik korábban nem voltak mintavételen.

Az elmúlt hetekben több bejegyzés is megjelent a Facebookon azzal kapcsolatban, hogy olyan emberek is SMS-t kaptak a Közegészségügyi Intézettől (ÚVZ) koronavírusteszt eredményéről, akiket korábban nem teszteltek. Máris beindultak a konspirációs elméletek, az egészségügyi minisztérium ezért most elárulta, hogy lehetséges mindez.

A minisztérium ellenőrizte az említett esetek zömét, és arra a megállapításra jutott, hogy a telefonszám-megadásnál lehet a probléma, előfordul ugyanis, hogy az emberek tévedésből valaki más telefonszámát adják meg a teszt elvégzése előtt.

Az egészségügyi minisztérium arról is tájékoztatott, mi a teendő, ha SMS-t kap a Közegészségügyi Intézettől teszteredményről, holott nem volt koronavírusteszten:

Amennyiben negatív koronavírustesztről érkezik SMS, egyszerűen ignorálhatja azt, a hivatal pedig elnézésüket kéri a hibáért.



Amennyiben pozitív koronavírustesztről érkezik SMS, hívni fogja önt a Közegészségügyi Hivatal munkatársa, akinek elmagyarázhatja, hogy valószínűleg hiba történt a telefonszám megadása során, mert ön nem volt koronavírusteszten. Ilyenkor az intézet munkatársai felkutatják azt a személyt, akihez a koronavírusteszt eredménye tartozik.

„Mindenesetre nincs ok arra, hogy azonnal konspirációs elméleteket gyártsunk. A rendszer küldi szét az SMS-eket automatikusan, és nagy számú tesztek esetén előfordulnak hibák. Sajnáljuk, és ezért is igyekszünk megmagyarázni a hasonló szituációkat ilyen módon” – olvasható az egészségügyi minisztérium Facebook-oldalán.



