Körözött orosz üzletembert fogott el a NAKA Somorján

A portál információi szerint Moszkva egy 2007 és 2009 közé tehető csalási ügy miatt adott ki elfogatóparancsot a vállalkozó ellen. Az ügyészség jelenleg az eredeti, oroszországi ügyirat kézbesítésére vár. A vállalkozó előzetes letartóztatásban van.

A Denník N úgy tudja, hogy Vinogradovot két oligarcha, a Midland Resourced Holding Limited cég képviselői adták fel. Utóbbi két legnagyobb részvényese a Torontóban élő, orosz-kanadai milliárdos, Alex Shnaider, illetve Eduard Šyfrin ukrán üzletember voltak. Utóbbi neve felmerült a torontói Trump Tower felhőkarcoló finanszírozásával összefüggésben is. A félmilliárdos projekthez a Midland cégen kívül az orosz kormány bankjának is köze volt, ami a Financial Times szerint felveti az összeköttetések gyanúját a Kreml és Donald Trump amerikai elnök, illetve a Fehér Ház között.

Vinogradovnak üzleti vitája volt mindkét oligarchával, akik csalással vádolják őt egy ingatlanbiznisszel összefüggésben. A vállalkozó állítólag azt nyilatkozta, hogy a tett, amely miatt eljárás indult ellne, Szlovákiában nem számít bűncselekménynek – számolt be róla a dennikn.sk.

TASR