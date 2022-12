Korrupciógyanú miatt őrizetbe vették az EP egyik alelnökét!

Őrizetbe vették a belga hatóságok Eva Kailit, az Európa Parlament egyik alelnökét - írja az AFP hírügynökségre hivatkozva a Telex.

Eva Kaili (Fotó: Wikimedia)

A beszámolók szerint a belga rendőrség 16 lakásban tartott házkutatást, a nyomozás a Katar által az Európai Parlamentben folytatott lobbitevékenységével függhet össze.

Nemcsak az AFP, de a Le Soir című belga lap is arról számolt be, hogy Eva Kaili, a görög szocialista párt, a Pasok képviselője és egyben az Európai Parlament alelnöke is az őrizetbe vettek között van. Rajta kívül elvihették a rendőrök Luca Visentinit, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség főtitkárát.

Kaili a közelmúltban Katart „munkajogok éllovasának” nevezte, miután találkozott az ország munkaügyi miniszterével, noha a katari foci-vb előtt éppen arról írtak a lapok, hogy a munkajogi előírások megsértése több ezer vendégmunkás halálát okozhatták a vb stadionjainak építése során.

A belga Knack nevű újság azt írta, a nyomozók azt vizsgálják, hogy Katar „a klasszikus lobbizáson túlmutató” módon igyekezett-e befolyásolni a parlamentet. A rendőrség a razziák során a lap szerint „nagyjából 600 ezer euró készpénzt”, mobiltelefonokat és számítógépes eszközöket foglalt le.

(Telex)