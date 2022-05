Kortárs katalán drámaíró vígjátékát, a Burundangát mutatják be a Benkő Géza Stúdiószínpadon

Új bemutatóra készül a Benkő Géza Stúdiószínpad 2022. május 7-én 19 órától: Jordi Galceran kortárs katalán drámaíró vígjátékát, a Burundangát Matusek Attila rendezi.

Fotó: Komáromi Jókai Színház

„A legtöbb komédia a harminc-negyvenes korosztályra íródott, de látom a potenciált a most felnövő generációban. Energikusak, szeretnek dolgozni, jól tudnak bánni a ritmussal, és kiváló a humorérzékük. Ezért kezdtem el olyan művet keresni, ami fiatalokról szól, humoros, de mégis van valami többlettartalma. Ebben a darabban elsősorban a gyermekvállalás témája fogott meg. Az egyik szereplőnk terhes lesz, és ezzel egy komoly döntéshelyzet elé kerül, mivel nem biztos benne, hogy a partnere ugyanúgy érez-e. Ha felneveli, akkor kivel és hogyan? Felmerül az abortusz lehetősége, ami korántsem vígjátéki alaphelyzet. Ami mindezt körüllengi, az pedig egy furcsa kisebbségi légkör, ami nem is annyira kisebbségi, ha jobban a mélyére ásunk – egy küzdés valamiféle elnyomás ellen, de ez is valahol máshol gyökerezik” - így a rendező.

Valóban sok súlyos kérdés vár megválaszolásra, a szereplők ezt mégis inkább halogatják, amíg csak tudják. Pedig lehet, mindenre van megoldás, és igazából csak egy jó hideg sörre van szükségünk, hogy tisztábban lássuk a dolgokat. De mi van akkor, ha minden új információ csak arra jó, hogy újabb kérdéseket vessenek fel? Hogyan lehet döntéseket hozni, vagy egyáltalán gondolkodni rajtuk, ha maszkos férfiakat találsz a lakásodban, ha kiderül, a partnered nem is az az ember, akinek megismerted, kéretlen szakácsok állnak neki főzni a konyhádban, és mindennek tetejébe még feltűnik egy mindentudó, vagyonos nagybácsi, aki ezeket az eseményeket nagy élvezettel kommentálja?

Az abszurdnál abszurdabb szituációk hátteréül egy különös, színes, pop artos képregényvilág szolgál, hisz ahogy a rendező is rávilágít, „Az egész kicsit sit-comos, snittszerű, sok benne a felvillanó kép. Hiába játszódik végig egy helyen, egy időben, mégis van ilyen meseszerű, elrajzolt jellege.

És valóban, a sok egymást követő komikus helyzet sokáig elvonhatja a néző figyelmét dinamikájával, ritmusával, játékosságával, azonban a felszín alatt ott rejtőző komoly témák végül kíméletlenül kitörnek. A gyermekvállalás mellett felmerül a lázadás problémája, az apa-fiú konfliktus, a fiatalok vágya, hogy valamiben kiteljesedjenek és megtalálják helyüket a világban – ez a keresés, amely néha kilátástalannak tűnik, néha pedig naivitásunkban helytelen eszmék és célok felé sodor minket. Mindez olyan téma, amellyel a tizen-, huszonévesek könnyen tudnak azonosulni, de az idősebbekknek sem idegen, hisz ráismerhetnek benne régi önmagukra, vagy összehasonlíthatják magukat a mostani fiatal generációval.

A darabot Bakucz Dóra fordította. Szereplői Dékány Nikolett m.v., Katona Eszter e.h., Melecsky Kristóf m.v., Béhr Márton és Skronka Tibor. A díszletet Michal Lošonský m.v., a jelmezeket Lea Šáryová m.v. tervezte. A rendező asszisztense Balaskó Edit, dramaturg Finta Viktória e.h., súgó Leczkési Dóra. Az előadás a Komáromi Jókai Színház és a Symbol polgári társulás együttműködésével jött létre.

