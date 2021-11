Koščálová: rendkívül frusztráló, hogy feleslegesen halnak meg emberek, egy oltással elkerülhető betegségben - Interjú

Az egészségügyi minisztérium szakmai konzíliuma pénteken felhívásban figyelmeztette az embereket arra, hogy a koronavírus-járvány még korántsem ért véget, sőt, a betegség egyre gyorsabban terjed. Alena Koščálovával, a Pozsonyi Egyetemi Kórház kramárei fertőző részlegének főorvosával, a konzílium tagjával beszélgettünk.

Fotó: TASR

Az egészségügyi minisztérium szakmai konzíliuma drámai felhívásban fordult az emberekhez, amelyben a járványhelyzet gyors romlására figyelmeztet. Milyen most a helyzet, és mi várható?

A konzílium érzékeli, hogy a helyzet riasztó, és érzékeli azt is, hogy ezt ma már szinte csak mi látjuk, akik a COVID-dal közvetlen kapcsolatba kerülünk. Ezért határoztunk úgy, hogy az emberekhez fordulunk, hogy ők is érezzék a helyzet súlyát, hogy lássák, hogy emberéletek vannak veszélyben. Lehet, hogy nem közvetlenül ők vannak veszélyben, mert már be vannak oltva, hanem mások a környezetükben, akik nem oltatták be magukat. És veszélyben lehetnek azok is, akik ugyan beoltatták magukat, de más betegségben szenvednek vagy ezután betegszenek meg.

Mert ha az ágyakat COVID-betegek foglalják el, akkor nem kapnak megfelelő kórházi ellátást azok sem, akik nem a COVID miatt viszik kórházba.

Valóban aggasztó a helyzet, és ha nem teszünk valamit, akkor eljuthatunk oda, hogy az egészségügy összeomlik.

Ön felhívta a figyelmet arra is, hogy a kórházi dolgozóknak komoly megterhelést, stresszt jelent, hogy olyan COVID-betegeket kell kezelniük, akik nem oltatták be magukat. Milyen helyzetben vannak a COVID-osztályokon dolgozó egészségügyisek?

Valóban megterhelő egy COVID-osztályon dolgozni, és valóban, a pszichikai nyomást az is növeli, ha tudjuk, hogy be nem oltott betegeket kell kezelni. De ez a megterhelés nem akkor mutatkozik meg, amikor a betegekkel kerülünk szembe, amikor személyesen kezeljük őket. Ugyanolyan betegnek tekintjük őket is, mint a többi beteget, nem ítéljük el, nem rójuk fel neki, hogy nincsenek beoltva. Azt viszont valóban nehéz elviselnünk, és ez a rendkívül frusztráló, hogy olyan betegségről beszélünk, ami már megelőzhető, ami elkerülhető lenne, ha beoltatnák magukat. Egyszerűen feleslegesen halnak meg emberek, hiszen beoltathatták volna magukat.

Rendkívül frusztráló az is, amikor látjuk, hogy olyan indokokat hoznak fel, olyan okokkal magyarázzák, hogy nincsenek beoltva, amelyek a számunkra teljesen érthetetlenek. Nagyon örülnénk, ha sikerülne megmagyarázni nekik, hogy az oltás az egyetlen kiút ebből a helyzetből.

Az oltásellenesek gyakran érvelnek azzal, hogy sok beoltott is kórházba kerül. Mit tud válaszolni erre a felvetésre?

A számok teljesen egyértelműek, 10 betegből kettő beoltott, nyolcnak nincs oltása. Vagyis óriási a különbség a két kategória, a beoltottak és a nem beoltottak között. Ráadásul azt látjuk, hogy azoknak a beoltottaknak, akik mégis kórházba kerülnek, általában immunhiányos betegek vagy más súlyos betegséggel küzdenek, és elsősorban ezért szorulnak kórházi kezelésre. Többük esetében teljesen enyhe lefolyású a COVID, de be kell őket vinni kórházba, mert például szívelégtelenségben szenvednek vagy sebészeti beavatkozáson kell átesniük. De ők is COVID-betegekként szerepelnek a statisztikában. Egyértelműen látható azonban, hogy a COVID-betegek túlnyomó többsége a be nem oltottak közül kerül ki.

- lpj -