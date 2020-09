Kotleba, aki egyébként tagadja a koronavírus-járványt, karanténba került!

Kötelező karanténba kerül Marian Kotleba, az ĽSNS elnöke, miután Montenegróban járt a napokban - tudta meg az Aktuality.sk.

Marian Kotleba (Fotó: TASR)

Montenegró viszont Szlovákiában a rizikós országok között szerepel a koronavírus-járvány szempontjából, így Kotlebának kötelezően karanténba kell vonulnia.

A karantén hírét megerősítette Ondrej Ďurica, az ĽSNS szóvivője is. Kedden ugyanakkor egy tárgyaláson kellene részt vennie. Ő a vádlottja a náci szimbolikára hajazó 1488 eurós csekkek ügyének. Tomáš Rosina. Kotleba ügyvédje közölte, hogy igazolást küldtek a bíróságnak a pártelnök karanénjától.

Maga Kotleba szeptember 4-én írta ki a Facebookra, hogy "szlovákok, ébresztő!", majd arra utalt, hogy a kormány és a média mindenkit megtéveszt, mert éppen hazatértek Montenegróból, Podgoricából és áthaladtak Belgrádon, Újvidéken és Budapesten is, majd Ipolyságnál érkezett vissza Szlovákiába, és sehol nem ellenőrizték, nem piszkálták a maszkok miatt. "Azon a Magyarországon, ahol a Matovič-kormány és a média szerint brutálisan szigorították a feltételeket, észre sem vett bennünket senki" - fogalmazott, majd hozzátette, az első magyar rendőrt az ipolysági határon látták.

Nem mintha ez bármit is alátámasztana, ugyanis csak a határokat zárták le, a Szlovákiába hazatérők keresztülhaladhatnak Magyarországon a megszabott tranzitútvonalakon. Mivel pedig Montenegró a rizikós orsrzágok közt szerepel, az előírások szerint hazatérése után karanténba kell vonulnia, és leghamarabb a karantén ötödik napján teszteltetnie kell magát a koronavírusra. Erre leghamarabb holnap kerül sor, ami pedig számára kimondottan jól jön, mivel így tovább lehet halogatni a tárgyalását a náci propaganda ügyében.

Korábban már két másik tárgyalásáról is távolmaradt, amit azzal indokolt, hogy a parlament ülésén vett részt képviselőként. Legutóbb július 14-én tárgyalhattak volna, Kotleba viszont akkor elfogultsági indítványt nyújtott be Ružena Sabová, a szenátus elnöke ellen, majd panaszt is benyújtott, amiről a Legfelsőbb Bíróságnak kell döntenie.

(Aktuality.sk)