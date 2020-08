Kotleba és a szájmaszkterror – tévhitekkel riogatják az embereket a ĽSNS képviselői

Amíg a kormány az iskolakezdés előtt megelőző intézkedéseket fogad el a koronavírus terjedésének megakadályozására, addig Kotlebáék teljesen másként látják a világot – írja az Aktuality.sk.

A ĽSNS képviselői az elmúlt hetekben igyekeztek az emberekkel elhitetni, hogy a szájmaszk kötelező viselése inkább a szabadság korlátozásáról szól, mint a vírus terjedésének visszaszorításáról. Marian Kotleba, a ĽSNS elnöke szerint az intézkedés, amely szerint a gyerekeknek az első két hétben szájmaszkot kell viselniük az iskolában, nem más, mint hogy „a gyerekinket az iskolában is alávessük a szájmaszkterrornak“.

A járvány kitörésének elején a szélsőséges nézeteket képviselő párt tagjai is viseltek szájmaszkot, csakúgy, mint az összes többi politikus. Kotleba például márciusban is viselte a parlamentben, vagy az ominózus 1488 eurós csekkel kapcsolatos bírósági tárgyaláson is május végén.

Később viszont már megtagadta a szájmaszk viselését, például az áprilisi parlamenti ülésen is levette. A párt többi képviselője is hasonló nézeteket vall: Milan Mazurek például az interneten panaszolta el, hogy kidobták egy bankfiókból, miután nem volt hajlandó szájmaszkot viselni. A ĽSNS képviselője azt mondta, azért nem akar szájmaszkot viselni, hogy ne lélegezze be a szén-dioxidot, amit kilélegez. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) időközben már cáfolta a szén-dioxiddal kapcsolatos tévhiteket.

Milan Uhrík, a párt alelnöke szerint „a világon milliók háborognak“ az értelmetlen tiltások miatt.

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) ennek ellenére igyekszik megmagyarázni: az iskolaév kezdetén kulcsfontosságú lehet, hogy a gyerekek szájmaszkot viseljenek.

„Egyetlen időpontban több százezren térnek vissza az iskolapadokba. A gyerekek esetében gyakran tünetmentes a fertőzés, ami azt jelenti, hogy akaratlanul is megfertőzhetnek másokat, akár olyanokat is, akik rizikós csoportba tartoznak“ – nyilatkozta Daša Račková, a hivatal szóvivője, majd hozzátette: a száj és orr eltakarása által megakadályozzuk, illetve jelentősen lassítjuk a vírusok robbanásszerű terjedését a kollektívákban.



