Kováčik 10 ezer eurós kártérítést akar, Strasbourghoz fordul a vizsgálati fogsága miatt

A 14 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélt egykori speciális ügyész, Dušan Kováčik panaszt tesz az Emberi Jogok Európai Bíróságán a vizsgálati fogsága kapcsán. Kováčik 10 ezer eurós kártérítést követelt az államtól, az Alkotmánybíróság azonban visszautasította a panaszát.

Dušan Kováčik (Fotó: TASR)

Kováčik azt állította, hogy megsértették a személyes szabadsághoz és biztonsághoz fűződő alapvető jogait, amikor a bíróság májusban úgy döntött, rács mögött tartják. Követelte, hogy ezen változtassanak az alkotmánybírók, helyezzék szabadlábra, és kapjon anyagi kártérítést.

Mivel azonban az Alkotmánybíróság nem tett eleget Kováčik követeléseinek, az egykori speciális ügyész úgy döntött, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán tesz panaszt. Kováčik ügyvédje, Magál Erik a Denník N-nek megerősítette, hogy rövidesen eljuttatják a panaszt Stasbourgba. Ezt aznap jelentette be, amikor kiderült, Kováčiknak egy újabb, 50 ezer eurós kenőpénz ügyében is bíróság elé kell állnia.

Dušan Kováčikot tavaly októberben vették őrizetbe, azóta rács mögött van. Idén szeptemberben bazini Specializált Büntetőbíróság elítélte: Pamela Záleská bírónő mind a négy vádpontban bűnösnek találta Kováčikot, akit bűnszervezet támogatása, kenőpénz elfogadása, hivatali visszaélés folytatólagos elkövetése, valamint minősített adat veszélyeztetése miatt 14 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélt.

Az ítélet szerint Dušan Kováčik 2017-ben 50 ezer eurót vett át Ľudovít Makótól - a Pénzügyi Igazgatóság (Finančná správa) bűnügyi hivatalának akkori vezetőjétől - mint közvetítőtől, amiért cserébe elintézte azt, hogy a Takáč-féle maffiaklán vezére, Ľubomír Kudlička ne kerüljön vizsgálati fogságba. Kováčik ezt úgy érte el, hogy az ügyet felügyelő ügyésznőt rávette arra, hogy ne tegyen panaszt Kudlička szabadon engedése ellen. Ebben a vádpontban perdöntő bizonyíték volt az említett ügyésznő 2017-es hivatali feljegyzése, aki akkoriban hivatalos dokumentumban rögzítette, mire utasította őt felettese.

A bírósági per során bebizonyosodott az is, hogy 2020 nyarán Dušan Kováčik átadta Ľudovít Makónak a Ján Čurilla NAKA-nyomozó ellen tervezett gyilkosság nyomozati iratának fénymásolatát. Ez már csak azért is különösen súlyos lépés egy speciális ügyésztől, mert az előkészületben lévő gyilkosság egyik gyanúsítottja Ľudovít Makó volt.



