Kováčik anno óriási pénzeket keresett, most meg magyarázkodik, hogy miért nem fizette még ki a 100 ezer eurós bírságot

Hamarosan egy éve lesz annak, hogy Dušan Kováčikot 50 ezer euró kenőpénz elfogadásáért és információszivárogtatásért nyolcéves szabadságvesztésre és pénzbírságra ítélték. Már több mint két éve rács mögött van, mivel a nyomozás alatt is vizsgálati fogságban volt. A bírságból viszont még egy centet sem törlesztett – írja az Aktuality.

Dušan Kováčik (Fotó: TASR)

Kováčik a múltban a legjobban fizetett köztisztviselők közé tartozott, és ő maga is többször hangoztatta a bíróságon, hogy ilyen jó fizetés mellett nem szorult rá kenőpénzre. A Transparency International Slovensko adatai szerint csak 2019-ben 109 ezer eurót keresett. Szintén híressé vált az ügy, miszerint Kováčik 2017-ben 204 ezer euró készpénzt helyezett be a bankszámlájára. Később az akkori speciális ügyész azzal védekezett, hogy a pénzt a testvérétől kapta kölcsönbe, és a fiának vett rajta házat.

Mindezek ellenére Kováčik továbbra sem fizette be a 100 ezer eurós bírságot. Azzal védekezik, hogy vagyonát lefoglalták, mivel más ügyekben még folyik ellene eljárás, és mivel elítélt, nincs rá lehetősége, hogy nagyobb összeget keressen. Tavaly szeptemberben az ügyvédjén keresztül megígérte, hogy ha engedélyezik neki a részletfizetést, akkor az első 30 ezer eurós részletet két hónapon belül törleszti. A maradék 70 ezer eurót két éven belül fizetné be, amennyiben biztosítják afelől, hogy újfent kezelheti lefoglalt pénzét, illetve vagyonát.

Kováčikot jelenleg bűnszervezet támogatásával, illetve információszivárogtatással is vádolják, amiért súlyos büntetés, illetve vagyonelkobozás fenyegeti. Éppen ezért is foglalták le a vagyonát. Az őrizetbe vételét követően jelentős mennyiségű készpénzt találtak nála: 10 ezer euró volt nála, további bankók pedig cigarettásdobozokban, illetve fiókokban hevertek a padláson. Ez összesen 29 299 euró és 50 cent volt, emellett 18 400 cseh koronát is találtak (átszámítva 783 euró).

Kováčik Pamela Záleská bírónőnél próbált valamit elérni a részletfizetést illetően, de rossz ajtón kopogtatott, ugyanis a Tisztítótűz (Očistec) nevű ügy – amelyben lefoglalták az egykori speciális ügyész vagyonát – Peter Pulman bíró asztalán hever, aki időközben az Alkotmánybírósághoz fordult, így most az egész ügy áll. A lefoglalt vagyon visszatérítéséről így Záleská nem hozhatott döntést, ugyanis ő Kováčik más korrupciós ügyében volt illetékes. Záleská elutasította Kováčik indítványát azzal, hogy forduljon a megfelelő személyhez.

A bíróság ugyan engedélyezheti az elítéltnek, hogy a nagyobb pénzbírságot részletekben fizesse ki, de ezt csak „fontos indokból” lehet megtenni – ezt pedig Kováčiknak nem sikerült igazolnia.

A jogerős ítéletben egyébként az áll, hogy ha Kováčik nem fizeti be a bírságot, illetve ezt a kötelességét szándékosan meghiúsítja, a bíróság alternatív büntetést szabhat ki rá – újabb egy évet a rács mögött. A Specializált Büntetőbíróság egyelőre nem dönthet arról, hogy megtoldja-e egy évvel Kováčik büntetését, mivel az egész ügyirat újfent a Legfelsőbb Bíróságon van. Kováčik és ügyvédje ugyanis fellebbezést nyújtott be, és a jogerős ítélet eltörlését szorgalmazzák.



(Aktuality.sk)