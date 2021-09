Kováčik bűnös: 14 évre ítélte a bíróság Szlovákia egykori speciális ügyészét

A bazini Specializált Büntetőbíróság hétfőn ítéletet hirdetett a Dušan Kováčik egykori speciális ügyész ellen zajló büntetőperen.

Dušan Kováčik a Specializált Büntetőbíróságon (Fotó: TASR/Jakub Kotian)

Pamela Záleská bírónő mind a négy vádpontban bűnösnek találta Kováčikot, akit bűnszervezet támogatása, kenőpénz elfogadása, hivatali visszaélés folytatólagos elkövetése, valamint minősített adat veszélyeztetése miatt 14 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélt.

A büntetést Dušan Kováčiknak a legenyhébb őrzöttségi szinttel rendelkező büntetés-végrehajtási intézetben kell letöltenie. Az ilyen fokozattal rendelkező börtönökben napközben szabadon mozoghatnak az elítéltek, és kivételesen engedélyezhető az ideiglenes eltávozásuk is - melynek időtartama beszámít a szabadságvesztésbe.

Az ítélet nem jogerős, a védelem várhatóan fellebbez ellene. Ebben az eseteben az ügy a Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe kerül. A mai döntés ennek ellenére áttörésnek tekinthető a szlovák igazságszolgáltatás történetében, hiszen soha ezelőtt nem sikerült bűncselekmény miatt elítélni olyan magas beosztású állami tisztségviselőt, mint az egykori speciális ügyészt.

Dušan Kováčik a Speciális Ügyészi Hivatal 2004-es megalakulásától vezette ezt az intézményt. 2021 januárjában - három hónappal azután, hogy vizsgálati fogságba került - már a rácsok mögül mondott le a speciális ügyészi tisztségről. A sajtó "61:0"-nak hívta, mivel hosszú évekig egyetlen vádemelési javaslatot sem tett azokban az ügyekben, amelyeket felügyelt.

Az ítélethirdetésen jelen volt Robert Fico (Smer-SD) egykori kormányfő is. Igaz, egyszer már tiszteletét tette a bíróságon, hogy támogatásáról biztosítsa Kováčikot, most azonban kísérőket is hozott Ľuboš Blaha és Ladislav Kamenický smeres parlamenti képviselők személyében. Az ítélet kihirdetése után Robert Fico cinikusan tapsolni kezdett, majd felállt, és társaival elhagyta a tárgyalótermet, az ítélet indoklását már nem várta meg.

Mi volt a rovásán?

Az ítélet szerint Dušan Kováčik 2017-ben 50 ezer eurót vett át Ľudovít Makótól - a Pénzügyi Igazgatóság (Finančná správa) bűnügyi hivatalának akkori vezetőjétől - mint közvetítőtől, amiért cserébe elintézte azt, hogy a Takáč-féle maffiaklán vezére, Ľubomír Kudlička ne kerüljön vizsgálati fogságba. Kováčik ezt úgy érte el, hogy az ügyet felügyelő ügyésznőt rávette arra, hogy ne tegyen panaszt Kudlička szabadon engedése ellen. Ebben a vádpontban perdöntő bizonyíték volt az említett ügyésznő 2017-es hivatali feljegyzése, aki akkoriban hivatalos dokumentumban rögzítette, mire utasította őt felettese.

Kudlička akkor szabadlábra kerülhetett, de végül 2019-ben vizsgálati fogságba helyezték, majd a dunaszerdahelyi maffia egykori tagjainak "köszönhetően" végül bűnösnek találták egy 2006-os, privigyei gyilkosság ügyében.

A bírósági per során bebizonyosodott az is, hogy 2020 nyarán Dušan Kováčik átadta Ľudovít Makónak a Ján Čurilla NAKA-nyomozó ellen tervezett gyilkosság nyomozati iratának fénymásolatát. Ez már csak azért is különösen súlyos lépés egy speciális ügyésztől, mert az előkészületben lévő gyilkosság egyik gyanúsítottja Ľudovít Makó volt. Ján Čurilla vizsgálótisztet egyébként épp a múlt héten helyezték vizsgálati fogságba a NAKA és a belügyminisztériumi inspekció között zajló rendőrháború eredményeként.

Ľudovít Makó annak idején közeli, kimondottan baráti kapcsolatot ápolt a speciális ügyésszel, aki ellen most mindkét vádpontban terhelő vallomást tett. Makót jelenleg számos korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítják, de mivel ezek felderítésében együttműködik a hatóságokkal, szabadlábon van.

Dušan Kováčik emellett nemcsak Makó irányába szivárogtatott, hanem 2017 júliusától egészen tavaly októberi letartóztatásáig a Takáč-féle maffiaklánt is ellátta bizonyos nyomozati információkkal, amivel megnehezítette a bűnszervezet ellen zajló rendőrségi vizsgálatot.

A legjobban fizetett közszolga

Kováčik annak ellenére volt korrupt, hogy a legjobban fizetett állami tisztségviselők közé tartozott. A Transparency International jelentése szerint 2019-ben havi bére elérte a 8700 eurót, ami mellé még 1100 eurós szolgálati nyugdíjat is kapott mint volt katonai ügyész.

A bíróságon korábban maga is elmondta, hogy jól keresett, így nem volt szüksége kenőpénzre.

"A halálos ágyamon is azt fogom mondani, hogy ártatlan vagyok"

- nyilatkozta múlt pénteki záróbeszédében.

Bár Dušan Kováčik az előzetesben lemondott speciális ügyészi posztjáról, de mint ügyész jelenleg is jogosult alapfizetésének 30 százalékára, ami kb. 1200 eurót tesz ki. Ezt minden hónapban megkapja egészen addig, amíg jogerősen el nem ítéli őt a bíróság.

A bírósági eljárás során vádlottként többször hangoztatta, hogy nincs jó anyagi helyzetben, és a családjától kell kölcsönkérnie, hogy fizetni tudja ügyvédeit. Ennek ellenére amikor a rendőrök tavaly októberben őrizetbe vették, ötezer euró volt a zsebében, és BMW-jében is találtak tízezer eurót, ahogy háza padlásán is volt kb 11 ezer euró egy szivardobozban.

Arról már nem is beszélve, hogy 2017 szeptemberében 204 ezer euró készpénzt tett be bankszámlájára, aminek eredetét a pénzügyi rendőrség egyáltalán nem vizsgálta. Annak ellenére, hogy ez törvényből adódó kötelessége lett volna.

Lesz még baja elég

A jövőben Dušan Kováčiknak több másik büntetőüggyel is szembe kell néznie. Jelenleg eljárás folyik ellene egy másik korrupciós eset miatt is, ahol a rendőrök azt állítják, hogy 50 ezer eurót fogadott el Peter Košč üzletembertől, akit jelenleg is köröz a rendőrség.

Ez a kenőpénz arra szolgált, hogy Kováčik szőnyeg alá söpörje Jozef Rehák exrendőr ügyét, aki a Különleges Rendőri Műveletek Hivatalának egykori vezetőjeként a Sýkora-féle maffiacsoport tagjainak adott rendszeres tájékoztatást azok rendőrségi lehallgatásáról.

(db)