Kováčik duzzog, amiért csak a másolatot kapott a Gorilla-hangfelvételből

A Gorilla-nyomozócsapat a portál információi szerint csupán a hangfelvétel másolatát adta át Kováčiknak, az eredetit egyelőre nem. „Folyamatban van az ügy megoldása” – nyilatkozta az Aktuality.sk-nak Lukáš Kyselica, a nyomozócsapat főnöke.

A felvételt a rendőrök egy házkutatás során találták meg, melyet Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának kivizsgálásával összefüggésben tartottak.

A gyilkosság után kialakult tüntetéshullám során Robert Fico, Robert Kaliňák és Tibor Gašpar mellett Dušan Kováčik lemondását is követelte a tömeg. Tavalyelőtt a diáktüntetéseken is bírálták őt és követelték a távozását, elsősorban azért, mert öt éve áll a Speciális Ügyészség élén, de az azóta vizsgált 60 politikai eset egyike sem végződött gyanúsítással.

Megbízatási ideje alatt robbant többek között a Gorilla-ügy, a Smer finanszírozásáról szóló botrány, mely kapcsán előkerült egy hangfelvétel "a Robert Ficóéhoz hasonló hanggal", de a Bašternák-ügy is. A Gorilla-ügyben hat év múltán sem hívta be kihallgatásra Robert Ficót, pedig a dokumentum szerint le van írva világosan, hogy A Vazovova utcai lehallgatott lakásban hogyan egyeztetett és ivott kólát, és halogatja az iratok szerzőjének tartott volt SIS-ügynök, Peter Holúbek teljes értékű kihallgatását is.

Az utca azért is bírálta a főügyészt, mert bezzeg egyik ügyésze, Vasiľ Špirko ellen javaslatot tudott tenni fegyelmi eljárás megindítására. Špirko volt, ugye, az, aki az utcán tartott sajtótájékoztatót arról, hogyan gyakoroltak nyomást rá egy nyomozás során, melyben Robert Kaliňák és Ján Počiatek is érintett.

(TASR/parameter)