Kováčik ma született báránynak állítja be magát, a bírónő viszont alaposan lealázta!

Dušan Kováčik, a Speciális Ügyészség korábbi vezetője marad vizsgálati fogságban, most pedig nyilvánosságra került az is, hogy mivel érvelt a szabadlábra helyezése mellett, és azt ügyben eljáró bírónő, Pamela Záleská hogyan védte ki. Kováčikot a rendőrség ősszel tartóztatta le és gyanúsította meg korrupcióval és bűnszervezet segítésével. A vádpontok között szerepel az is, hogy a Sýkora-klán 50 ezer euróval vesztegette meg, de iratokat szivárogtatott ki megfelelő személyeknek és egy másik bűnszervezetet, a Takáč-klánt is segítette. Júliusban állítják bíróság elé, csak a korrupcióért 5-től 12 évig terjedő börtönt kaphat.