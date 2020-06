Kővel dobálták meg a Benfica buszát a szurkolók, két futballista megsérült

Az eset csütörtök este történt, azt követően, hogy a csapat első bajnokiját játszotta a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítése után. A csapat a Tondella elleni gól nélküli döntetlent követően utazott vissza az edzőközpontba, amikor megtámadták a buszt.

BREAKING : Benfica's bus was attacked on the A2 on their way to Seixal. Weigl and Zivkovic reportedly injured. both players are being evaluated by doctors at Seixal after being injured by shards of glass. (Bola) pic.twitter.com/mBpjd1U1Rm