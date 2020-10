Következménye lesz Kmotrík „előadásának”, aki edzőnek képzelte magát a DAC-Slovan derbin

Viszonylag nagy felháborodást keltett ijf. Ivan Kmotrík hétvégi „előadása”, aki magát vezetőedzőnek képzelve irányította a Slovan együttesét a DAC elleni rangadón. A Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) fegyelmi bizottsága lépéseket tesz az ügyben.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Mint ismert, a Slovan Bratislava labdarúgócsapatnál többen is megfertőződtek koronavírussal, köztük a vezetőedző, Darko Milanić is. A DAC elleni rangadón így az utánpótláscsapat edzői mellett a klub vezérigazgatója, valamint sportigazgatója, ifj. Ivan Kmotrík és Richard Turtz is helyet foglalt.

Kmotrík ugyan a csapat vezetőjeként volt jelen, de a mérkőzés idején úgy viselkedett, mintha ő lenne az edző: gesztikulált, magyarázott, utasításokat adott a játékosoknak.

„A vezérigazgató úr azt mondta, hogy ki akarja venni a részét a mérkőzésből. A kispadon akart lenni, mi egy-két méterre voltunk mögötte, és közösen hoztunk döntéseket a meccsen kialakult szituációkban” – mondta Stanislav Moravec, a Slovan ificsapatának edzője, aki a DAC elleni találkozón a vezetőedző pozícióját töltötte be. Kmotrík a mérkőzés után csupán annyit mondott, hogy érzelmes emberként beleélte magát a mérkőzésbe.

A vezérigazgató „előadása” többnyire negatív reakciókat szült a szlovákiai futballéletben, a legújabb információk szerint pedig az ügyet vizsgálni kezdi a Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága.

Kmotrík ugyanis a DAC elleni találkozón jóval többet tett, mint amit egy csapatvezető tehet. Az érvényben lévő szabályzat szerint csupán a szükséges edzői licensszel rendelkező vezetőedző és asszisztense vezetheti a csapatot a mérkőzésen, illetve adhat utasításokat a játékosoknak. Ilyen licensszel viszont Kmotrík nem rendelkezik.

Štefan Tarkovič, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki egyben a SFZ technikai részlegének az igazgatója, elmondta, hogy a bajnokság szabályzata egyértelműen meghatározza, ki milyen körülmények között edzősködhet. Ebből a szempontból pedig a Slovan szabályt szegett, amiért Tarkovič technikai igazgatóként köteles panaszt benyújtani a fegyelmi bizottságnál.

„Megértem, hogy Ivan Kmotrík segíteni akart csapatának, ahogy csak tudott. Csakhogy egyedül a vezetőedző a felelős a stáb tevékenységéért. A jegyzékben Stanislav Moravec volt feltüntetve vezetőedzőként, ezáltal ő volt a felelős a csapat irányításáért” – tette hozzá Tarkovič.



(aktuality.sk)