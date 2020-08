A Közegészségügyi Hivatal figyelmeztet: megfontolandó a nagyobb családi összejövetelek szervezése

Arra reagálva, hogy csütörtökön 62 újabb koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az epidemiológusok ismét felhívták a figyelmet, hogy nem ajánlott olyan nagyobb családi összejöveteleket szervezni, amelyekre az ország különböző részeiből, vagy külföldről érkeznek a rokonok.

Fotó: TASR/AP

„Az ilyen eseményeken kedvezőek a feltételek az új típusú koronavírus terjedéséhez. A tünetmentes fertőzöttek is fertőzhetnek, az emberek túl közel kerülnek egymáshoz, gyakran zárt helyiségekben, ahol nem kielégítő a szellőztetés” – olvasható a felhívásban, melyet a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) tett közzé a közösségi hálón. Ezzel összefüggésben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a COVID-19 terjedésének megfékezése érdekében be kell tartani az országos és a lokálisan elrendelt óvintézkedéseket.

A közegészségügyi hivatal munkatársai emellett azt javasolják, hogy csak akkor utazzunk külföldre, ha valóban szükséges, és ilyen esetben is tartsuk be az elrendelt óvintézkedéseket. Aki ún. kockázatos országból tér haza, köteles telefonon vagy elektronikusan felvenni a kapcsolatot az illetékes regionális közegészségügyi hivatal munkatársaival. Jelentkezhet a korona.gov.sk weboldalon található kérdőív kitöltésével is.

Ha valaki külföldről hazatérve légúti megbetegedés tüneteit észleli magán, függetlenül attól, hogy milyen országban járt, hívnia kell a kezelőorvosát, és ismertetni vele az utazási anamnézist. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik külföldről hazatérő személlyel érintkeztek, és légúti megbetegedés tünetei lépnek fel náluk.

A regionális közegészségügyi hivatalok munkatársai az önkormányzatokkal és az érintett intézményekkel együttműködve folyamatosan figyelemmel követik a járványügyi helyzet alakulását. Tovább folyik az igazolt fertőzöttekkel kapcsolatba került kontaktszemélyek felkutatása, a fertőzöttek száma ebből kifolyólag tovább nőhet.

Csütörtökön a legtöbb új fertőzöttet a Trencséni (11), a Vágújhelyi (11) és a pozsonyi járásokban (10) vették nyilvántartásba.

A Trencséni és a Vágújhelyi járásokban újonnan regisztrált esetek nagy része két családi ünnepséggel hozható összefüggésbe. Volt olyan fertőzött, aki mindkét összejövetelen részt vett. A szakemberek elrendelték a szükséges járványellenes intézkedéseket – karantén, tesztelés - a kontaktszemélyek esetében is.

A pozsonyi regionális közegészségügyi hivatal munkatársai folytatják az új esetekkel összefüggésben az epidemiológiai vizsgálatot.

A Dunaszerdahelyi járásban négy újabb esetet vettek nyilvántartásba. Az új fertőzöttek külföldről hozták be a vírust. Mindnyájan egy háztartásban élnek, karanténban vannak.



TASR