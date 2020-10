A Közegészségügyi Hivatal fontos dologra kéri azokat, akiknek tüneteik vannak!

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) a közösségi hálón szólította fel a lakosságot, hogy akiknek bármilyen, a COVID-19-re utaló tünete van, ne menjenek dolgozni, és ne menjen nyilvános helyre.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A hivatal tájékoztatása szerint a tünet lehet levertség, gyengeség, száraz, irritáló köhögés, láz, fejfájás és ízületi fájdalom, vagy a szaglás és az ízérzékelés hirtelen elvesztése. A Közegészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is előfordult, hogy olyan személyek, akiknél később beigazolódott a koronavírus-fertőzés, a klinikai tüneteik ellenére munkába, nyilvános helyre mentek, és ezzel terjesztették a fertőzést.

„Arra kérjük a lakosságot, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, horják helyesen a szájmaszkot, úgy hogy az eltakarja a szájat és az orrot is, tartsák be a megfelelő védőtávolságot, és rendszeresen mossák meg és fertőtlenítsék a kezüket. A jelenlegi helyzetben ez az egészségünk védelmének alappillére" - hangsúlyozta a hivatal.

Hozzátették azt is, hogy a beteg gyerekeket ne küldjék iskolában a szülők, és a veszélyeztetett korcsoportba tartozó nagyszülőket se látogassák. A hivatal felhívja a figyelmet arra is, hogy ha valakinek tünetei vannak, ne menjen orvoshoz, előbb hívják fel a kezelőorvosát.

„Telefonon tájékoztassák az orvost az egészségi állapotukról, és arról is, találkoztak-e fertőzött személlyel, vagy jártak-e külföldön. Az orvos felállítja a diagnózist és előírja a kezelést. Az orvos utasításait ajánlatos követni, hogy elkerüljük a komplikációkat" - közölte a Közegészségügyi Hivatal.



(TASR)