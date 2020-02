Közel 1,4 millió euróból rekonstruálják a Losonc melletti víztározót

Alexandra Pivková losonci polgármester elmondása szerint az önkormányzat az adott területet az idegenforgalom fellendítésére szándékozik kihasználni, ezért is üdvözli a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) Ladói víztározót érintő döntését. Hozzátette: a környék már most is rekreációs övezetnek számít, ahol sportpályák, játszóterek, büfék és vizesblokkok is találhatók, valamint adottak a vízi sportolási lehetőségek is. Most az SVP-vel együttműködve szeretnék lehetővé tenni, hogy az ide látogatók a lehető legtisztább vízben fürödhessenek.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok első fázisában a víztározót megtisztítják a lerakódásoktól, majd kiépítenek egy új, ide vezető utat. Építeni fognak egy új funkcionális létesítményt is a régi helyére.

A felújítási munkálatok mintegy 12 hónapig fognak tartani. A költségeket állami támogatásokból fedezik.



(TASR)