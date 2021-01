Közel 150 millióért vásárolhatunk Izraeltől radarokat – Naď befejezi, amit az SNS elkezdett

A szlovák hadsereg légiereje radartechnikájának cseréjéről szóló javaslatot elfogadta a kormány - erősítette meg Jaroslav Naď (OĽaNO) hovndédelmi miniszter. Az SNS tenderéhez képest olcsóbb és nagyobb arányban kapcsolódhatnak be a szervizelésbe szlovák cégek.

Szlovákia a légtérvédelem számára 17 darab kis, rövid és közepes hatótávolságú, Elta gyártmányú 3D-s radart vásárol Izraeltől. Az üzletről Naďnak március 31-ig kell megkötnie a szerződést, a radarok várhatóan 148,2 millió euróba kerülnek.

"Ez a legelőnyösebb ajánlat az ár szempontjából, emellett teljesíti a szlovák hadsereg légiereje által megszabott műszaki követelményeket és paramétereket" - jegyezte meg Naď az izraeli ajánlatról.

Hozzátette, a radarok kompatibilisek a NATO rendszerével, az ár pedig alacsonyabb, mint az előre meghatározott 155 millió eurós költség.

Szavai szerint 5 millióval alacsonyabb az ár, mint amit az izraeli kormány az előző szlovák kormánynak tett, emellett a megrendelés értékének 35%-a szlovák hadiiparban marad.

A megvásárolandó radarokkal azt a 24-et helyettesítik majd, amelyek műszaki élettartama 2016-tól fokozatosan lejárt. Naď elmondása szerint súlyos problémát jelent a hadseregnek, hogy hat korábbi radart már ki kellett vonni a forgalomból, a fennmaradó 17-18 pedig elavult, és gondjaik vannak a pótalkatrészek beszerzésével is.

Jozef Zekucia, a hadsereg fegyverkezési igazgatója elmondta, hogy az új, kis és közepes hatótávolságú radarokat fokozatosan kapja majd meg Szlovákia 2022 és 2025 között, míg a rövid hattávolságúakat 2022 és 2026 között szállítja le Izrael. Zekucia elmondása szerint kizárólag az izraeli ajánlat nem lépte túl az előre meghatározott beszerzési árat.

Ha a honvédelmi minisztériumnak nem sikerül megegyezésre jutnia az izraeli féllel március végéig, akkor először Nagy-Britanniához, majd Franciaországhoz fordulhat.

A radarokra vonatkozó tendert még az előző kormány írta ki, amikor is a honvédelmi minisztériumot az SNS jelöltje, Peter Gajdoš vezette. Naď ugyanakkor bírálta a tendert, amiért átláthatatlan módon lett kiírva

Rövid időn belül ez már a második olyan tender volt, amely során az OĽaNO jelöltjei ugyanazt a technikát választották ki, amit korábban az SNS is. December elején ugyanis Naď döntött azokról a reptéri radarokról is, amelyeket az SNS is javasolt, értékük 23 millió euró. A sajtó viszont a Pellegrini-kormány idején többször is foglalkozott Andrej Danko SNS-elnök jó izraeli kapcsolataival, és Naď is az SNS bizniszének nevezte az izraeli radarok vásárlásának tervét, noha megjegyezte, azok színvonala nem jelent gondot. Inkább az bosszantotta, ahogy Dankóék az izraeli ajánlatot keresztül akarták tolni a kormányon.

Peter Pellegrini (Smer/Hlas) végül a választások előtt gátat szabott a honvédelmi tendereknek és leállította a radarvásárlást is, Naď pedig ezután kissé átdolgozta a pályázatot és ismét megszólította azokat az államokat, amelyek szóba jöhetnek a modern radarok tekintetében. Megváltoztatta a tender bizonyos feltételeit is, például a megrendelés árát, illetve a szlovák cégek bekapcsolásának mértékét (10-ről 20 százalékra, végül 35 lett) a radarok szervizelésébe.

Naď már korábban is megjegyezte, hogy az ajánlatokat egy 41 szakemberből áll csoport értékelte ki, és ők is arra jutottak, hogy az izraeli a legkedvezőbb a britek és a franciák ajánlata előtt. Ez a három ország jutott be a szűkített versenybe.

