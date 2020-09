Közel 250 koronavírusos halott is lehetne Szlovákiában, ha minden gyanús esetet beleszámolnának

Gyakran érkezik olyan kritika a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak számának növekedése kapcsán, hogy nem is a fertőzésbe, hanem valamilyen más betegségbe haltak bele. Szlovákiában az egészségügyi minisztérium közlése szerint ugyanakkor meglehetősen szigorúak annak feltételei, amelyek alapján ide sorolják az elhunytakat.

A kórházakban jelenleg 185 olyan beteget kezelnek, akik már vagy rendelkeznek pozitív Covid-teszttel - ők 147-en vannak - vagy pedig a megbetegedés tüneteit produkálják. A bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek közül 16-an fekszenek az intenzív osztályokon, 14 személyt kell mesterségesen, géppel lélegeztetni.

Szlovákiában pillanatnyilag 44 halott szerepel a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak nyilvántartásában. Nálunk ide lényegében csak azokat sorolják, akik a fertőzés tüdőre gyakorolt hatásai miatt haltak meg - írja a Denník N.

Míg azonban a hivatalok megállapítják ezt, eltelik némi idő, mely során elvégzik a boncolást és a teszteket is. A halálok effektív megállapítására PCR- és ellenanyagot kimutató tesztet is végeznek, továbbá egyéb hisztopatológiai, immunohisztokémiai, illetve virológiai vizsgálatokat is végrehajtanak.

Az egészségügyi minisztérium szombaton közölte, hogy az egészségügyi felügyelet mostanáig összesen 247 haláleset kapcsán rendelt el vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az illető halálát a koronavírus-fertőzés okozta-e. Csak az elmúlt 3 hétből 36 ilyen esetet vizsgálnak.

A minisztérium közölte azt is, hogy az igazoltan koronavírus-fertőzésben elhunytak átlagéletkora csökken - míg ugyanis az első hullám idején 80 év volt, addig a második hullámra ez lecsökkent 70 évre.

(Denník N)