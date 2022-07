Közel az egymillióhoz a DAC – mutatjuk, mennyit kerestek eddig az európai kupaselejtezőkben a szlovákiai klubok

A négyből még három szlovákiai futballcsapat, köztük a DAC, van versenyben a nemzetközi kupaporondon. Mutatjuk, hogy eddigi eredményeikkel milyen pénzösszegeket tehettek zsebre.

Tavaly a bajnoki címvédő Slovan Bratislava kereste a legtöbbet ezen a téren. Azzal, hogy bejutott az Európa Konferencia Liga csoportkörébe, ott pedig két győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel a kvartett harmadik helyén végzett a Köbenhavn és a PAOK mögött, 5,52 millió euró folyt be a kasszába. A Žilina egy évvel ezelőtt az EKL play-off-köréig jutott, ami 1,15 millió eurót ért, a Spartak Trnava harmadik körös búcsúja pedig 850 ezer eurót. A DAC a selejtező második fordulójában kezdett és búcsúzott is (a Partizan ellen 0:1 és 0:2), de így is 450 ezer eurót tehetett zsebre.

Idén is a Slovan van a legközelebb ahhoz, hogy nagy összegeket szerezzen a nemzetközi színtéren. Ha szerdán a Ferencváros ellen továbbjutott volna a BL-selejtező harmadik fordulójába, akkor már garantált lett volna a csoportkör legalább az EKL-ben, valamint az ezzel járó 2,94 millió euró. Így viszont átkerült az Európa-liga harmadik selejtezőkörébe, és ha legyőzi a görög Olimpiakoszt, valamint a play-off-kört is sikerrel veszi, akkor 3,63 millió euróval gazdagodhat. A Slovan legrosszabb esetben is az EKL play-offjában eshet ki, de ezzel is 1,41 millió eurót keresne.

A DAC az északír Cliftonville és a feröeri Vikingur legyőzésével bejutott az EKL harmadik selejtezőkörébe, ahol a román FCSB vár rá. A sárga-kékek eddigi menetelésükkel 850 ezer eurót hoztak a konyhára, de ha túllépnek bukaresti ellenfelükön is, már garantált az 1,15 millió eurós jutalom.

A Spartak Trnava kupagyőztesként az EKL selejtezőjének második fordulójában kezdett, és gond nélkül lépett túl a walesi Newtown együttesén. A következő ellenfele a lengyel Raków lesz, továbbjutás esetén 1,05 millió euróval gazdagodhat, kieséskor pedig 750 ezerrel vigasztalódhat.

A szlovákiai csapatok közül ezidáig csak a Ružomberok búcsúzott az európai kupaküzdelmektől. A Fortuna Liga előző idényének ezüstérmese a selejtező első körében a litván Zalgirist búcsúztatta, a lett FC Riga viszont már nagy falatnak bizonyult. Szereplésével 550 ezer eurót hozott össze.



