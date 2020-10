Közel félmillió újszülött halt meg tavaly a légszennyezettség miatt 

A légszennyezés miatt 476 ezer újszülött halt meg tavaly, főképpen Indiában és Fekete-Afrikában - derült ki egy tanulmányból, amely szerint az áldozatok háromnegyede a főzésnél használt tüzelőanyag füstje miatt vesztette életét.

Fotó: AP

Az adatok a 2020-as State of Global Air (SOGA) jelentésben szerepelnek, és két amerikai intézet - a Health Effects Institute és az Institute for Health Metrics and Evaluation - gyűjtötte őket össze.

A dokumentum szerint több mint 116 ezer csecsemő életének első hónapjaiban halt meg a légszennyezés miatt Indiában, további 236 ezer pedig Afrikában.

A tanulmány szerzői úgy vélekedtek, összefüggés van aközött, hogy az anyák a terhesség alatt szennyezett levegőjű térben élnek és aközött, hogy a csecsemők kisebb súllyal vagy koraszülötten jönnek a világra.

Erre a kockázatra egyre több bizonyíték utal.

Dan Greenbaum, a Health Effects Institute elnöke szerint bár lassan és folyamatosan csökken a háztartások függése a rossz minőségű tüzelőanyagoktól, a használatukból eredő légszennyezés továbbra is kulcsfontosságú tényező e kisgyermekek halálában.

Hozzátette, különösen a dél-ázsiai és a fekete-afrikai újszülöttek sorsa aggasztó.

A tanulmány kiemelte, hogy

a légszennyezés világszerte 6,7 millió ember halálát okozta 2019-ben, ez a negyedik vezető halálok a világban.

A szerzők megjegyezték, hogy a halálesetekre befolyással volt az új koronavírus-járvány, akárcsak a gazdasági és társadalmi problémák.

A jelentésben arra is figyelmeztettek, a járványhelyzetben számos országban a társadalmi aktivitás visszaesése miatt - évek óta először - tapasztalható, hogy tiszta és csillagos az égbolt, ez a jelenség azonban rövid életű lehet.

MTI