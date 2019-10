Közel kilencezer aláírást gyűjtöttek össze a gútaiak a dán sertésfarm ellen

Mint ismert, a dán érdekeltségű, nagymegyeri székhelyű Dan-Slovakia Agrar (DSA) mezőgazdasági vállalat a Gútához tartozó Stagnócán szeretné kibővíteni a már működő sertésfarmot: 14 óriásistállót húznának fel és évente megközelítőleg 16 ezer sertést tenyésztenének. A projektbe közel 5,5 millió eurót szándékoznak invesztálni. A helyiek intenzíven tiltakoznak, a város vezetősége és az önkormányzat is harcol a sertésfarm ellen. Elsősorban az ivóvíz védelme, valamint a sertéstenyésztéssel járó bűz aggasztja őket.

Augusztus elején elindítottak egy petíciót is, az aláírásgyűjtésbe Gútán kívül bekapcsolódott Keszegfalva, Kamocsa és Komárom is.

Halász Béla, a petíciós bizottság elnöke a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a petíciót október elején zárták le, augusztus 6-tól mostanáig pedig egészen pontosan 8775 aláírást gyűjtöttek össze – ebből 2774 online érkezett.

„Szeretném megköszönni Keszegfalva, Kamocsa, Komárom és a környékbeli települések, valamint szervezetek és magánszemélyek segítségét. A petíciót 90 százalékban a Gútán és környékén élő emberek írták alá” – hangsúlyozta Halász.

A petíciós bizottság elnöke elmondta, október 17-én fogadja a város küldöttségét Sólymos László környezetvédelmi miniszter, akinek személyesen adják majd át a petíciót. A tárgyalás fő témája a tisztítóállomás lesz, de várhatóan a sertésfarm témája is szóba kerül majd.

„A petíció másolatát elküldjük a hivatalokba is, hogy mindenütt tudjanak róla, és szeretnénk a dán vállalkozóval is leülni egy tárgyalásra, ahol értesítjük őt arról, hogy mennyien aláírták ezt a petíciót. A reakciójától függően tervezzük a következő lépéseinket” – tette hozzá.

A bizottság elnöke kiemelte, tiltakozásokat terveznek, ami pedig az önkormányzatot illeti, az érintett bizottságok megalapítanak egy szakmai stábot, amelynek az lesz a feladata, hogy a vállalat által a környezetvédelmi minisztériumba eljuttatott beadványt szakmai megjegyzésekkel és érvelésekkel lássák el.

„Ez nemcsak Gúta, hanem az egész Csallóköz ügye. Látjuk, hogy az embereket ez mennyire érinti, mennyien csatlakoztak hozzánk és próbáltak segíteni. Fontos, hogy a jövőben átértékeljük a Csallóköz sorsát” – emelte ki Halász.

Horváth Árpád, Gúta polgármestere elmondta, szeptember 30-án került sor a környezetvédelmi hatástanulmány első megvitatására, valamint azoknak a véleményezéseknek az összegzésére, amelyek addig beérkeztek a minisztériumhoz.



Horváth Árpád

„Várhatóan a tavasz folyamán fognak megérkezni ezekre a válaszok, majd ezt követően tudunk újra hozzászólni az eredményekhez és tovább folytatni a tárgyalásokat. Én úgy látom, hogy a jéghegyek kezdenek engedni, és kezdik figyelembe venni a tiltakozásokat” – mondta a polgármester, példaként pedig Palárikovót említette, Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet ugyanis törölte a sertéstelep működésének integrált engedélyét.

„Én azt vallom, hogy a területfejlesztés továbbra sem teszi lehetővé, hogy megépüljön egy ilyen sertésfarm, az önkormányzat ebbe biztosan nem fog beleegyezni” – húzta alá Horváth Árpád.

A sajtótájékoztatón jelent volt Pataky Dezider, Keszegfalva polgármestere is, aki aggodalmát fejezte ki a sertésfarmmal kapcsolatban. „35 évig a vízügyben dolgoztam, ezalatt az idő alatt jelentősen romlott a felszíni talajvíz minősége, amiből az emberek öntöznek” – hangsúlyozta, majd hozzátette, az óriásfarmok csak rontanak ezen a helyzeten. Keszegfalván több mint kilencszázan írták alá a petíciót. „Mi is próbálunk minden fórumon részt venni, ahol kinyilváníthatjuk a véleményünket. Egyszerűen nem szeretnék ezt az emberek” – húzta alá.



Pataky Dezider

Lukács Imre, Kamocsa polgármestere elmondta, örül annak, hogy összeállt a petíciós bizottság. „Ha nem lépünk közbe időben, akkor egy visszafordíthatatlan folyamat indulhat el. A Csallóköz vízkészletét már így is szennyezzük, az ilyen sertésfarmok pedig egyáltalán nem hiányoznak. A falunk lakossága elutasítja ezt a dolgot, nem szeretnénk, ha ez a sertésfarm létrejönne. Erre jó példa Palárikovo, ahol már az engedélyeket is kiadták, de a népnek volt szava, tiltakoztak ellene, és sikerült is ezt a folyamatot megállítani. Bízom benne, hogy ebben az esetben is így lesz majd” – nyilatkozta a polgármester.



Lukács Imre

A petíciós bizottság tagja, Forgács Attila szerint érzékelhető, hogy van egyfajta paradigmaváltás a környezetvédelmi ügyekhez való hozzáállást illetően, mind a közélet, mind az illetékes hivatalok részéről. „Sok személyes és közvetlen visszajelzés érkezett hozzánk és az a helyzet, hogy az emberek nagyon is tisztában vannak azzal, hogy miről van szó. Ezen a területen ezelőtt sokan állattenyésztéssel foglalkoztak, tudják, hogy mindez milyen veszélyeket rejt.

Az emberek nagyon is tudják, hogy mit írtak alá, és annál nagyobb súlya van ennek a nyolcezer-hétszáz aláírásnak. Ha szükség lesz rá, akkor folytatjuk az aláírásgyűjtést és a tiltakozásoktól sem fogunk elállni mindaddig, amíg nem lesz definitív, hogy Gútán nem épül meg a tervezett sertésfarm, mert ezt ide nem szeretnénk” – zárta a képviselő.



Forgács Attila

Németh Iveta gútai képviselő hangsúlyozta, mérvadó lehet, hogy a tiltakozást időben kezdték: „Fontos, hogy lássák, az érintett felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy ez a farm ne jöhessen létre. Nagyon jó úton haladunk és bízom benne, hogy nem fog megvalósulni.”



Németh Iveta

Halász Béla úgy látja, az összegyűjtött aláírásokkal hatalmas erőt képviselnek, és bíznak benne, hogy nem dobhatják félre a petíciót. „Úgy gondolom, hogy ha a dán vállalkozó meglátja ezt a számot, el fog gondolkodni azon, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni. A 8775 aláírás nemcsak azt jelenti, hogy Gútán ne létesüljön ilyen farm, hanem sehol máshol a Csallóközben” – zárta.

A petíciós bizottság által nyilvánosságra hozott aktuális információkkal kapcsolatban kikértük a Dan-Slovakia Agrar vállalat véleményét is – amint választ kapunk, beszámolunk róla. A vállalat képviselői legutóbbi megkeresésünkkor azt válaszolták, hogy úgy gondolják, a gútaiak elsősorban azért tüntetnek a sertésfarm ellen, mert nincs elegendő információjuk a cég működéséről. „Kulcsfontosságú törekvésünk, hogy minimalizáljuk a farmjaink által gyakorolt hatást a környező településekre és a lakosságra, ezt pedig az is bizonyítja, hogy a már működő farmok környékén nagyon jó a kapcsolatunk a környező települések lakosaival. Nem kevés anyagi eszközt fektetünk a legmodernebb technológiákba és abba, hogy védjük a környezetet, ez teszi lehetővé számunkra, hogy vezetők vagyunk a környéken ebben az ágazatban. Bízunk benne, hogy amennyiben kapunk rá lehetőséget, meggyőzzük az embereket arról, hogy nincs okuk az aggodalomra” – áll a cég állásfoglalásában.



