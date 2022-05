Közel sincs vége a drágulásnak – mutatjuk, mire számíthatunk az élelmiszerek és az üzemanyagok ára terén

Az infláció egyre érezhetőbb módon jut el az egyszerű emberek pénztárcájáig, már most jelentősen drágultak az élelmiszerek, az üzemanyagok és a jelzáloghitelek is.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A koronavírus járvány miatt egyébként sem kedvező helyzetet csak rontja a háború Ukrajnában, amely már több mint két hónapja tart. A Topky.sk egy átfogó elemzést készített annak kapcsán, hogy mire számíthatunk a közeljövőben, ami a drágulást illeti.

Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője a lapnak elmondta, a drágulás már hónapok óta tart, de további áremelkedésekre kell számítanunk, konkrétan május és június folyamán.

Ennek pedig az az oka, hogy a ukrajnai háború gazdasági hatása még csak most fog megmutatkozni az élelmiszerárakon.

A szakértő szerint drágulásra számíthatunk a tejtermékek és a pékáruk terén, de tovább nő majd az olajak és a sertéshús ára is. Azt viszont, hogy az év végéig milyen mértékű lesz a drágulás, az is nagyban befolyásolja, hogy milyen lesz az idei termés.

„A döntő az lesz, hogy lehet-e majd exportálni búzát (illetve milyen mennyiségű búzát lehet exportálni) Ukrajnából, az oroszok ugyanis blokkolják a fekete-tengeri kikötőket. És az idei időjárás és a termés minősége is hatással lesz az árakra. Nem tudjuk megjósolni, mennyivel drágulhatnak az élelmiszerek az idei év végéig” – mutatott rá Holéciová.

Hasonlóan pesszimista forgatókönyvre számít Jarmila Halgašová (SaS) élelmiszeripari szakértő is. Szerinte minden azon múlik majd, hogy miként alakul a kőolaj és a földgáz piaca. Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy Szlovákia 85 százalékban függ az orosz földgáztól és 100 százalékban az orosz kőolajtól, miközben alternatív beszerzési lehetőségek egyelőre nincsenek.

„Sajnos a helyzet és az ukrajnai háború alakulása nem azt jelzi, hogy az árak legalább stabilizálódnának” – jegyezte meg.

Szerinte ugyanakkor Szlovákiában vagy az Európai Unióban nem fenyeget bizonyos élelmiszerek vagy nyersanyagok hiánya. Ugyanakkor elismerte, hogy gondot jelenthet az Ukrajnában és Oroszországban termesztett gabona hiánya. Holéciová emlékeztetett, minden azon múlik majd, hogy meddig fog tartani a háború.

Nem jobbak a kilátások az üzemanyagok terén sem. A benzin literenkénti ára jelenleg az 1,80 eurós határt ostromolja, Boris Tomčiak, a Finlord szakértője szerint azonban további drágulásra kell számítanunk. Ennek pedig az az oka, hogy az európai piacon továbbra is hiány van a gázolajból és a benzinből. A szakértő szerint a fordulópont valamikor nyáron lehet, az OPEC kartell, az USA és Kanada ugyanis növeli a kitermelést.

Holéciová és Halgašová egyetértenek abban, hogy az építési anyagok is drágábbak lesznek még a mostanihoz képest is. Ezzel pedig kéz a kézben emelkedik majd a jelzáloghitelek ára is. Matej Dobiš, a Finančný kompas portál igazgatója nem tartja kizártnak, hogy a legolcsóbb, tehát a legrövidebb fixációra kötött hitelek esetében is 2 százaléknál kezdődnek majd a kamatok.



(topky.sk)